Dökülen saçlara dikkat

MS Sağlık, Kozmetik ve Danışmanlık şirketi kurucusu Mehtap Serdaroğlu, “Saç sağlığında da bilim adamları bu konuda yol aldılar ve “acaba kök hücrenin yenileyici ve gençleştirici etkisi saçta da kullanılabilir mi?” sorusuna yanıt aradılar. İsviçreli bilim adamları İsviçre’ye özgü olan ve nesli tükenmekte olan Uttwiler Spaetlauber cinsi elmanın çok uzun süre buruş buruş olmadan ve lezzetini kaybetmeden tazeliğini koruyor olmasından yola çıkarak kozmetik sektörü için bir ilk olan kök hücre teknolojisini geliştirdiler. Uttwiler Spaetlauber cinsi elmadan elde edilen kök hücre İspanya Barcelona’da düzenlenen In-cosmetics Fuarı’nda 2008 yılında en yenilikçi doğal aktif bitkisel özüt ödülünü kazandı. Michelle Obama, Jeniffer Lopez, Helen Miren gibi ünlülerin kullandığı ve İsviçre’de geliştirilen bu formül Trixowell Şampuan ve Serumun içeriğinde yer almaktadır. Bu bitkisel kök hücre teknolojisi saç köklerini besleyerek, canlılığını korur ve saç köklerinin yaşlanmasını geciktirerek saçlarda anti-aging etki gösterir” dedi.

Günün neredeyse 24 saati dışarıda kalan saçların şehir hayatından fazlasıyla etkilendiğini, sadece kirlenmekle kalmayıp aynı zamanda yıprandığını ifade eden Serdaroğlu, kışın bu soğuk günlerinde, sağlıklı saçlara sahip olmak yapılması gerekenleri şöyle açıkladı:

“Saçlarınızı sabunla yıkamayın, nem kaybına neden olacaktır, Saçların kirlenme ve yağlanma durumunu dikkate alarak sık yıkamaktan kaçının, Saçlarınızı doğal bitkisel özütler içeren şampuanlar ile yıkayın, Saçlarınızı olabildiğince seyrek boyatmaya ve doğal renginize yakın renkleri seçmeye özen gösterin, Saçlarınızı yıkadıktan sonra pamuklu havlular ile kurulayın, saç kurutma makinesi kullanmayın, saç köklerinin güçlenmesi için sağlıklı ve dengeli beslenmeye dikkat edin, bol su, sebze, meyve, süt ürünleri ve yeterince protein tüketin.”

Saçları yıkarken masaj yaparak yıkamanın önemli olduğunu kaydeden Serdaroğlu, “Türkiye’de ilk defa, saç ve saçlı derinin sağlığı için 11 ayrı bitki ve 3 ayrı vitaminden oluşan ve Erhard Diwald - Avusturya tarafından formüle edilen bir bitkisel karışım Trixowell şampuanda yer alıyor. Bitkilerin aktif içeriklerine, flavonlar ve polifenollere zarar vermeyen ve onların etkilerini maksimize eden bir yöntemle hazırlanmış bu karışımın içeriğinde Aloe Barbadensis Yaprak Özütü, Betula Alba Yaprak Özütü, Chamomilla Recutita Çiçek Özütü, Panicum Miliaceum Çekirdek Özütü, Equisetum Arvense Özütü, Salvia Officinalis Yaprak Özütü, Urtica Dioica Yaprak Özütü, Camelia Sinensis Yaprak Özütü, Arctium Lappa Kök Özütü, Lawsonia Inermis Özütü, Humulus Lupulus Özütü, Calcium Pantothenate, Niacin, Biotin bulunmaktadır” diye konuştu.