'Dökülen saçlarımı toplamaya yetişemiyorum' diyorsanız dikkat!

Pek çok kişide yaygın olarak görülen saç dökülmesi, farklı nedenlerden kaynaklanabilmektedir. Kadın erkek fark etmeden her kişide yaşanabilen bu olay psikolojik rahatsızlıkları da beraberinde getirmektedir. Eğer 'Her sabah dökülen saçlarımı artık toplamaya yetişemiyorum' diyorsanız dikkat! İşte sebebi ve tedavi yöntemi...

Saçlarınız topak topak dökülüyorsa dikkat!

Saç dökülmesi günümüzde pek çok kişide görülebiliyor. Kimi zaman önemli rahatsızlıkların da habercisi olaeak bilinen saç dökülmesinin ilk tıbbi tanımlaması 'alopesinin' olarak geçmektedir.

Günde 50 ila 100 telden fazla dökülüyorsa...

American Academy of Dermatology Association tarafından yapılan araştırmalara göre, insanların her gün dökülen saçları 50 ila 100'ü geçmiyorsa normal bir dökülme olduğu bilgisi ortaya kondu. Ancak dökülmenin zaman içinde arttığı gözlemleniyorsa bu durum bazı sağlık problemlerinin habercisi olabilmektedir.

Saç dökülmesinin pek çok farklı nedeni vardır. İnsan sağlığını etkileyen uzun süreli hastalıkların oluşması, iş kaybı veya yas gibi büyük streslerin yaşanması gibi sonuçların meydana gelmesi "telogen effluvium" saç dökülmesi olarak bilinmektedir. Ayrıca antideprasanlar,levodopa veya kemoterapi gibi bazı ilaçlar da saç dökülmesine etkisini göstermektedir. Yine sıklıkla görüldüğü bilinen genetik saç dökülmesi de erkek hormonları ile artan yaşın vermiş olduğu kombinasyon ile meydana gelebilmektedir.

Saç dökülmelerinin bir diğer sebebi de hatalı beslenme olmaktadır. Bu durum saç köklerini güçsüzleşmesine sebep olmakla beraber, yeterli proteinin alamayan saç kökleri zaman içerisinde dökülmeye başlamaktadır.

Bu hastalıklar saç dökülmesine neden olabilir!

Ayrıca romatizma hastalıkları, böbrek üstü bezi hastalıkları, kalp, insülin direnci, hormonel rahatsızlıklar gibi pek çok farklı hastalık da saç dökülmesine sebep olabilmektedir. Yine saçın normalden fazla dökülmesi durumunda bu sebeple uzmanlar sık sık bir hekime başvurmanın önemini vurgulamaktadır.