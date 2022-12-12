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Dolabınızdan eksik etmeyin! Kanserle mücadele ediyor...

Bazı yiyecek ve içecekler her mevsim olsa da onları tüketmek belirli mevsimlerde çok daha zevkli hale geliyor. Soğuk kış günlerinde sokak lezzetleri denildiğinde ilk akla sıcacık kestane ve enfes boza geliyor. Bozanın lezzetinin yanı sıra faydaları da oldukça dikkat çekiyor. Bozanın faydasını duyanlar bu içecekten vazgeçemiyor.

12 Aralık 2022 Pazartesi 15:05
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Dolabınızdan eksik etmeyin! Kanserle mücadele ediyor...



Boza mısır, buğday, arpa, darı, pirinç ve yulaftan oluşuyor. En sevilen sokak lezzetlerinden olan bozanın içerisinde bulunan vitaminler saymakla bitmiyor. Akla gelecek birçok hastalığa karşı koruma sağlayan boza adeta şifa dağıtıyor. Geçmeyen öksürük nasıl geçer diye düşünüyorsanız ve gripten, nezleden korunmak istiyorsanız bozanın evinizde bulunması gerekiyor. Üstelik bozanın faydaları bunlarla sınırlı kalmıyor. İşte bozanın saymakla bitmeyen faydaları...

BOZANIN FAYDALARI

ÖKSÜRÜĞÜ ANINDA GEÇİRİR

Kış aylarında yaşanan solunum yolları enfeksiyonları ve daha çok öksürük için doğal bir şifa kaynağı boza. Boza içerdiği bol miktardaki A, B, C ve E vitaminleri sayesinde soğuk algınlığıyla savaşır. Özellikle çocuklarda bronşların rahatlamasına, balgam çıkarmanın kolaylaşmasına yardımcı olur, böylece solunum yollarını rahatlatır. İnatçı öksürükleri bile birkaç gün içinde tamamen kesebilir.

BAĞIRSAKLARI TEMİZLER VE HAZMI KOLAYLAŞTIRIR

Bozanın içerdiği asitler zararsız asitlerdir. Bu asitler de midedeki asit seviyesini sağlıklı bir seviyede tutar, dengesini sağlar. Böylelikle hazmı da kolaylaştıran boza midenin yorulmasını engelleyip bağırsakları temizler.

KANSERLE SAVAŞIR

Boza vücut direncinin artması için gerekli olan vitamin, mineral ve bol miktarda antioksidanı barındırdığından bünyenin savunma sistemini geliştirir ve böylelikle kanserle mücadelede önemli rol oynar. Yani boza içerek vücut direncinizi artırarak kanser riskinizi minimuma indirebilirsiniz.

KEMİK SAĞLIĞINI KORUR

Bozanın vitaminler açısından zengin olduğundan bahsettik. İşte boza bu vitaminler sayesinde özellikle gelişmekte olan çocukların kemik yapılarını güçlendirme yetisine sahip. Ayrıca yaşlılık döneminde ortaya çıkabilecek kemik hastalıklarına karşı da sizi koruyor.

ANNE SÜTÜNÜ ARTIRIR

Anne adayları ve yeni anneler için de adeta bir iksir boza. Zengin vitamin ve mineral içeriği sayesinde anne sütünü artırma özelliği bulunan boza yeni doğan bebeği de olumlu şekilde etkiler. Anne sütünden bebeğe aktarılan mineral ve vitaminler bebeğin sağlıklı ve güçlü olmasını sağlar. Özellikle anne ve bebeğin sağlıklı bir kemik yapısına sahip olmasına yardımcı olur.

STRESİ GEÇİRİR

Bozanın içindeki B vitamini sadece fiziksel değil ayrıca zihinsel yorgunluk için de birebir. Sinir sistemi üzerinde yatıştırıcı özelliği olan, yorulmuş ve yıpranmış sinirleri onaran bozayı içtikten sonra pamuk kadar yumuşak olabilirsiniz.

SAÇ DÖKÜLMELERİNİ ÖNLER VE CİLDİ PARLATIR

İçerdiği B12 vitamini ve diğer mineraller sayesinde boza cilt ve saç sağlığı için de oldukça faydalı. Kuru ciltlerin nemlenmesini sağlar, dökülmeleri önler, cildi yumuşatır, cilde sağlıklı, mat ve parlak bir görünüş kazandırır.

ENERJİ VERİR

Bozanın içerdiği bol miktarda B vitamini vücuda ihtiyaç duyduğu enerjiyi veriyor ve yorgunluğa yenik düşmenizi engelliyor. Özellikle sporcuların bu sebeple bolca boza tükettiği biliniyor. Hamile kadınların doğumdan önce ve sonra boza içmesi de kaybettikleri gücü geri kazanmalarına yardımcı oluyor.

Anahtar Kelimeler:
KanserBozaSağlık
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