"Domates gribi" belirtileri...

"Domates gribi" olarak bilinen hastalık, adını oluşturduğu kırmızı kabarcıklardan alan viral bir hastalıktır. Maymun çiçeği virüsüne benzer şekilde belirtilere neden olan bu virüs esas olarak beş yaşın altındaki çocukları etkiler.

Belirtilerden en belirgin olanı, vücudun her yerinde yuvarlak, kırmızı kabarcıklar şeklinde küçük döküntülerin ortaya çıkmasıdır. Peki, tanı nasıl konulur? Hastalık ciddi mi? Ve nasıl tedavi edilir?

Domates gribi nedir?

Domates gribi, genellikle küçük çocuklar arasında yayılan bulaşıcı bir hastalıktır. Hindistan'ın güney bölgesinde Mayıs ayının ortasından beri gözlenmektedir. Esas olarak vücutta yüksek ateş, kızarıklık, dehidrasyon ve kabarcıklara neden olur. Bunlar kırmızı, yuvarlak ve domatese benzer kabarcıklardır ve sıvı ile doludur. Bu nedenle “domates gribi” olarak adlandırılır.

Hastalık tükürük, mukus, dışkı ve kabarcıklardan gelen sıvı yoluyla bulaşıcıdır. Bu nedenle, etkilenenler kendilerini izole etmeli ve kaşınmamalıdır.

Domates gribinin kesin nedeni tam olarak bilinmemektedir. En çok etkilenenler beş yaşın altındaki çocuklardır. Bu nedenle anaokullarında ve ilkokullarda virüs hızla yayılabilir. Domates gribi tehlikeli bir hastalık olarak görülmemektedir, ancak belirtiler özellikle küçük çocuklar için ağrılı bir sürece dönüşebilir. Belirtiler genellikle 10 gün içinde kaybolur.

Domates gribinin belirtileri

Domates giribi virüs vücuda girdikten sonra, belirtiler 3 ila 6 gün içinde ortaya çıkmaya başlar.

En yaygın belirtiler şunlardır:

- Avuç içi, ayaklar, ağız içi, dudaklar, kalçalar, dirsek bölgesi vb. altında döküntüler. Deride açık kırmızı lekeler olarak başlarlar ve sıvı dolu kabarcıklar oluşturmaya doğru ilerlerler.

- Ağız ve boğazda oluşan kabarcıklar yutma güçlüğüne neden olabilir. Ayrıca ağız kuruyabilir.

- Kaşıntı nedeniyle cilt tahrişi ve genel rahatsızlık.

- Yüksek ateş.

- Eklem ve vücut ağrısı.

- Mide bulantısı, kusma veya ishal.

- İştah kaybı.

- Şiddetli sıvı kaybı.

- Yorgunluk.

- Bazı çocuklarda ayrıca eklemlerde şişme, el ve dizlerde renk değişikliği, mide krampları, öksürük, burun akıntısı ve hapşırma görülür.

Domates gribi nasıl teşhis edilir?

Çocukta kızarıklık ve su toplaması ile birlikte grip benzeri belirtiler varsa, bir doktora görünmek önemlidir. Teşhis, tipik domates gribi kabarcıklarını tanımlayarak yapılır. Suçiçeği gibi benzer belirtilere sahip hastalıklar için de test yapılır.

Domates gribinin tedavisi

Domates gribi için özel bir tedavi yoktur. belirtiler genellikle 10 gün içinde kaybolur.

Tedavi ateşi düşürmek ve vücut ağrısını hafifletmek için aspirin veya parasetamol gibi ilaçlar kullanılarak gerçekleştirilir. Ayrıca ağız içindeki kabarcıkların neden olduğu rahatsızlığı gidermek için gargaralar önerilenbilir.

Dehidrasyonu gidermek için sıvı alımı artırılmalıdır. Ayrıca, kabarcıkları çizmemeye veya ovalamamaya dikkat edilmelidir. Cilde yatıştırıcı bir losyon uygulamak da yardımcı olur.

Kabarcıkların daha fazla enfekte olmadan iyileşmesi için belirtiler mevcutken kişi izole edilmeli ve istirahat etmelidir.