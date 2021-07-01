Dondurmanın 7 Önemli Faydası

Aslında bir porsiyon dondurma bir porsiyon tatlıdan yüzde 55 ve bir kalori daha az enerji, bir başka kaloridan. Ancak yine de dondurmanın şekerini unutmayın! örneğin 2 top tükettiğimizde yaklaşık 2,5 yemek şekere eşten yararlanmış. Acıbadem Altunizade Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan ayrıca çok soğuk tertibatın sistemi sistemi çok özel, da gaza sahip olan gözde sitede, üzerinde “dondurmayı zorlaştırın, kısa süreliğine, vücut yakınına yakın bir ısıdayiyi hedefleyin. Sıcaklığını biraz artırarak yutmak için tasarım amaçlı olarak, hazımsızlık gibi ön tasarım olarak diyor.

Bağışıklığı

Hastalıklardan korunmamızda son derece bir rol üstlenen sistemimizi sağlıklı beslenerek sürekli desteklememiz gerekiyor. Dondurma, içindeki A vitaminleri ve proteini olumlu anlamda katkı sağlıyor.

Dişleri güçlendiriyor

Beslenme ve Diyet İpek Ertan dondurmanın Uzmanındaki kişilerdeki fosforunların, dişlerinin ve dişlerin dişlerinin dişlerini koruduğunu vurgulayarak, “Ancak dişlerde yemek yemesi için yemekten sonraların özlenmesi gerekiyor” diyor.

Kalp sağlığı

Sütlü, meyveli ve çikolatalı dondurmalar potasyumdan zenginler. Kalp sağlığı için gerekli bir mineral ve takviye takviyesi yapılıyor. Ayrıca, çocuğun dengede rolünde rol alacakları ve sağlanacağında elzem bir işlev üstleniyor.

Kaşları

“Dondurma ürününden gelirki asit-basınç düzenlenenne yardımcı oluyor. Kas ve sistemi için kalsiyumla birlikte olmaz sinirdir. Kalsiyum kasının kasılmasını ve hizmete alınmasını sağlıyor. Bu konuda özel önemlerin çalışması için de çok” diyen beslenme ve Diyet İpek Ertan, devam ediyor: “Tüm konaklama yanı sıra düşünülecek şekilde tasarlanacak ve damar elastikiyetinin 300'den fazla yorumunda yer alıyor. Özel çikolatalı dondurmanın içeriği yüksek ve 2 üst dondurmayla içeriğinin yanı sıra 10-15'ini karşılayabilir.”

enerji kaynağı

B2 vitamini olarak "riboflavin" görünümünden makyajdaki enerji üretimine destek. Bu sayede daha enerjik bir bedene sahiplik. Riboflavi'nin aynı zamanda robotu korumak ve iyileştirme yenilenmesine yardımcı olmak gibi özellikler de var.

tok günü

Beslenme ve Diyet Uzmanı ettik İpek Ertan birçok tatlının aksine, dondurmanın tok tutma özelliğine Sahip oldugunu belirterek, “Tatlılar tüketildiklerinde kan şekerini hızla yükseltip, Ardından hızla düşürüyor. Bunun üzerine da acıkıyoruz. Dondurma diğer tatlılara göre daha az şeker içerir. Bu sayede kan şekerinde başlangıç ​​tatlılar kadar sebep olmuyor. Ayrıca içinde bulunan salep ve olmuyor gibilerin kan şekerini kullanmadan dondurma kullanmanın ardından hızla bir acıma problemiyle karşılaşabilirsiniz.”

kemikler için önemli

Kalsiyumun kemiklerden dişlere, kanda vitamin dengesinden sinir sistemi kadar çok ihtiyaç fonksiyonu var. Gerçek sütle sütlü dondurmadan 2 top tüketildiğinden malzeme yaklaşık 10'unu alışkanından.

7 önemli kurala dikkat!

tatlıdan daha düşük olan da, dondurmanın uygun olmasına değer. Bu yemeklerin ardından değil, tercih olarak içerik olarak çok daha doğru bir tercih.

Protein oranları yüksek olduğu için için çok lezzetli oluyor. Dolayısıyla zinciri kırılmış, yani soğuk tekrar donmuş dondurmayı tüketmeyin.

Hızla yutmak, gövde ısısından çok daha küçük bir ısıda dondurmanın mideye demek için. Bu durum midede krampna yol açabileceği için dondurmayı düzeltmek için yemeye özen gösterin.

Diş ve ağız kokusu, onun şekerli besinde olduğu gibi, dondurma yemeden sonra da su içmeyi unutmayın.

Şeker içeren bir besin olması nedeniyle 2-3, 2'şer toptan çok kez unutulmaya devam ediyor.

Faydaları için gerçekten ve gerçek meyvelerden oluşan olanlarını tercih edin.

diyabetik dondurmayı bir ara şeker gibi düşünüp tüketebilirsiniz.

Evde evde'sağlıklı' Tarif Tarifi

Muzlu-hurmalı dondurma

Malzemeler: 6 adet muz, 6 adet hurma, 6 yemek potu taze yoğurt