Donuk omuz nasıl olur? Nasıl tedavi edilir?

Merhaba sevgili okurlar… Bu hafta ki yazımla sizlere, klinikte sıkça karşımıza çıkan , bir çok kişinin şiddetli ağrı ile yakındığı ve yaşam kalitesinin etkilendiği bir tablo olan donuk omuzdan bahsetmek istiyorum..

Omuz bölgesinde geçmeyen bir ağrı ve tutulma varlığı tahmin edeceğiniz üzere oldukça zor bir durumdur. Omuzunuzu sürekli ovuşturup durursunuz ama malesef bu durum pek işe yaramaz.

Donuk omuzun tıptaki adı ‘Adheziv Kapsülit’tir. Omuz ekleminde çok ağrılı olup omuz hareketlerinin kısıtlanması ile kendini gösterir.

Omuz eklemini saran ve bağlardan oluşan kılıf şeklindeki yapıya omuz kapsülü denmektedir. Donuk omuz ile birlikte, bu kapsülün şişmesi ve kalınlaşması söz konusu olur ve buna bağlı omuz hareketleri kısıtlanarak, özellikle geceleri şiddetlenen ağrılar meydana gelir.

Bu kişiler genellikle kollarını başlarına götürmeye çalışırken veya arka tarafa doğru kaldırmaya çalışırken zorlanma ve ağrı hissederler. Donuk omuz ağrısı her zaman aktif hareket halindeyken olmaz. Örneğin ; bu ağrı uyumanıza engel olabilir veya uyurken sağdan sola dönerken şiddetli ağrı ile uyanmanıza sebep olabilir.

Donuk Omuz Belirtileri ve Evreleri;

Belirtiler kişiden kişiye değişkenlik göstermektedir. İlk başlarda hafif başlayan ağrılar , daha sonrasında kişinin hareketlerini kısıtlayacak dereceye varabilir. Donuk omuz belirtileri genellikle 3 evrede değerlendirilir.

1.Evre ( Yangı evresi) ;

Genellikle geceleri ağrı gözlemlenirken, kademeli olarakta tutukluk ve hareket kısıtlılığı da eşlik etmeye başlar. Bu evre 2 ile 9 ay arası sürebilir.

2.Evre (Donma Evresi) ;

Bu evrede ağrı kısmen hafifler. Ancak tutukluk devam eder, hatta çok basit günlük yaşam aktivitelerinde bile kişi omuz hareketlerini yapamaz hale gelir. Ortalama 4 ile 6 ay kadar sürer.

3.Evre (Çözülme Evresi);

Ağrıların azaldığı, omuz ekleminde tutukluk ve hareket kısıtlılığının giderek azalmaya başladığı iyileşme evresidir. 6 ay ile 24 ay arası sürebilir , hatta bazı vakarlarda 3yıla kadar uzadığı da görülmüştür.

Donuk omuz riskini arttıran faktörler;

Çeşitli nedenlerle omuz hareketleri kısıtlanan kişilerde gelişme riski yüksektir. Örneğin kırık tedavisi atele alınan kol veya omuz çıkığı sonrası kullanılması gereken omuz askısı sonrası.

Diyabet hastalarında da oldukça sık karşılaşılıyor. Yapılan araştırmalar bu grubun riskinin 5kat daha fazla olduğunu göstermiştir, ve ayni zamanda da tedaviye cevapta oldukça gecikmeli oluyor.

Omuz kireçlenmesi, omuz yaralanması gibi eklemin kendi hastalıkları da donuk omuza yol açabiliyor.

Boyun fıtığı olanlarda, kalp krizi veya inme geçirenlerde de donuk omuz görülme sıklığı çok yüksektir.

Donuk Omuz Tedavisi nasıl olur ?

Uygulanan tedavi hastalığın nedenine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

Fizik tedavi, ilaç tedavisi, iğne tedavisi ve cerrahi tedavi olmak üzere bir çok yöntem uygulanabilir.

Fizik tedavi de elektroterapi, akupunctur, kuru iğneleme, sıcak veya soğuk kompresler, donuk omuz için yapılan egzersizler gibi çeşitli teknikler kullanılmaktadır. Fizik tedavi de genel amaç, omuz ekleminin hareket kabiliyetini düzelterek, hastalığın iğleşmesini sağlamaktır.

Güzel hafta sonları … Sağlıkla kalınız