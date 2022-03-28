Dördüncü doz corona virüs aşısı Covid-19'dan ölümlere karşı ne kadar etkili?

İsrail'de Clalit Sağlık Hizmetleri, Sapir Üniversitesi ve Ben-Gurion Üniversitesi tarafından yürütülen çalışma, ikinci güçlendirici aşının İsrail'de bu aşıyı almaya hak kazanan nüfusun ölüm oranları üzerindeki etkisini inceledi.

Araştırma, Clalit Sağlık Hizmetleri ve Sapir Koleji'nde sağlık sonuçları araştırmacısı olan Dr. Ronen Arbel tarafından yönetildi.

Bununla birlikte dördüncü doz aşı, piyasaya sürüldüğü sırada, ikinci bir güçlendirici aşının etkinliğine ilişkin epidemiyolojik ve büyük ölçekli klinik kanıt eksikliği nedeniyle tartışmalıydı. Sonuç olarak, uygun popülasyonlar arasında alımı, ilk güçlendirici dağıtımının başlangıcında olduğundan önemli ölçüde daha düşüktü.

4. DOZ AŞIYA KARŞI TEREDDÜTÜN GİDERİLMESİ AMAÇLANDI

Ancak, çalışmanın yazarları, dördüncü doz aşının Covid-19 ile ilişkili ölümleri önemli ölçüde azalttığını gösteren araştırmadaki yeni bilgilerin yayınlanması ile, şimdiye kadar tereddütlü olan kişilerin ikinci bir güçlendirici ile aşılanmaya karar vereceklerini umduklarını açıkladı.

560 BİNİ AŞKIN KİŞİNİN VERİLERİ İNCELENDİ

Araştırmacılar, dördüncü doz aşı için uygun olan tüm 563 bin 465 Clalit Sağlık Hizmetleri üyesinin verilerini inceledi. Katılımcıların ortalama yaşı 73 ve yüzde 53’ünün cinsiyetinin kadın olduğu belirtildi.

Çalışmanın bulgularına göre, dört kez aşılanan katılımcılarda kaydedilen 92 ölümün beşi 60-69, 22'si 70-79 ve 65'i 80-100 yaşları arasında meydana geldi. Üç doz aşı olan katılımcılardan 60-69 yaşlarında 32, 70-79 yaşlarında 51 ve 80-100 yaşlarında 149 ölüm yaşandı.

Aynı zamanda, çalışmadan en az dört ay önce ilk dozunu alan yaşlı popülasyonda, ek bir doz aşı alanlar için Omicron varyantına bağlı ölüm önemli ölçüde daha düşüktü.

Diğer taraftan çalışma, dördüncü doz aşıdan kaynaklanan ölüm oranlarındaki yüzde 78'lik düşüşün, üçüncü aşının bir sonucu olarak Delta dalgası sırasında yaşlı popülasyonlardaki ölüm oranındaki yüzde 90'lık azalmadan hala daha düşük olduğunu gösterdi.

Arbel, The Jerusalem Post'a verdiği demeçte, çalışmanın amacının, İsrail'in 60'tan fazla nüfusu içindeki ikinci güçlendiricinin alımını artırmak ve diğer ülkeleri savunmasız nüfuslarda ek bir aşı kullanımını uygulamaya teşvik etmek olduğunu söyledi.

Arbel, "İkinci güçlendiricinin amacı ve şimdiki politika, hastaneye yatışları ve enfeksiyonları azaltmaktır. Amacımız, 60 yaş üstü kişilerde ciddi hastalıkları ve ölümlerinin yaşanmasını engellemektir. İsrail'deki politika da bu. Öncelik kesinlikle 60 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılarının veya ikinci aşılarının tamamlanması olmalıdır” diye konuştu.