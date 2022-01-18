Dördüncü doz corona virüs aşısı Omicron'a karşı koruyor mu?

İsrail’den gelen ilk sonuçlar, dördüncü doz corona virüs aşısının dünya çapında yaygın olan Omicron varyantına karşı yalnızca sınırlı koruma sağladığını gösterdi.

Tel Aviv'deki Sheba Hastanesi geçen ay 270'den fazla sağlık çalışanına dördüncü doz aşı uyguladı. Bu kişilerin 154'ü Pfizer/BioNtech aşısı ve 120’si ise Moderna'yı aldı. Hepsi daha önce Pfizer-BioNtech aşısı ile üç kez aşılanmıştı.

Klinik deney, her iki grubun da antikorlarda, geçen yıl yapılan üçüncü aşıya göre "biraz daha yüksek" artışlar gösterdiğini buldu. Ancak artan antikorlar, Omicron'un bulaşmasını engelleyemedi.

KISMİ BİR KORUMA OLUŞTU

Hastanenin enfeksiyon hastalıkları birimi müdürü Dr. Gili Regev-Yochay, “Artan antikor seviyelerine rağmen, dördüncü aşı Omicron’a karşı yalnızca kısmi bir savunma sunuyor. Önceki varyantlara karşı daha etkili olan aşılar, Omicron’a karşı daha az koruma sağlıyor” diye konuştu.

İSRAİL'DE 500 BİNDEN FAZLA KİŞİ 4. DOZ AŞIYI OLDU

Bununla birlikte, çalışmanın sonuçları İsrail'in 60 yaş üzerindeki nüfusuna genel olarak dördüncü bir güçlendirici aşı dozu uygulama kararı hakkında soruları gündeme getirdi. Hükümet, son haftalarda 500 binden fazla kişinin ikinci destek aşıyı yaptırdığı açıkladı.

YAŞLI NÜFUS İÇİN BÜYÜK ÖNEME SAHİP

İsrail Sağlık Bakanlığı direktörü Dr. Nahman Ash, araştırmanın dördüncü aşı uygulamasının bir hata olduğunu göstermediğini belirterek, “Antikorların seviyesini üçüncü aşının başlangıcındaki düzeye döndürüyor. Bu, özellikle yaşlı nüfus arasında büyük önem taşıyor” dedi.

Ancak yetkililer,dördüncü doz aşı kampanyasını daha geniş nüfusa genişletip genişletmemeyi tartışırken araştırmanın dikkate alınacağını söyledi.

Diğer taraftan, İsrail geçen yıl nüfusunu geniş çapta aşılayan ilk ülkelerden biriydi ve geçen yaz destekleyici aşı sunan ilk ülke oldu.

Ancak, İsrail'in agresif aşılama çabaları, son haftalardaki Omicron salgınını durduramadı. Varyant, rekor düzeyde enfeksiyon seviyelerine neden oldu ve ciddi şekilde hasta olanların sayısı önceki dalgaların altında kalsa da, giderek artan sayıda insanı hastaneye gönderdi.

Öte yandan Omicron, Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede zaten baskın varyant konumunda bulunuyor. Aşılanmış veya daha önce virüsün önceki sürümleriyle enfekte olmuş kişilere de bulaşabiliyor.

Bununla birlikte, erken çalışmalar, önceki Delta varyantından daha ciddi hastalığa neden olma olasılığının düşük olduğunu gösteriyor. .Aşı ve destekleyici dozlar hala ciddi hastalık, hastaneye yatış ve ölüme karşı güçlü koruma sağlıyor.