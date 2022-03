Merhaba sevgili okurlar.. Bu hafta ki köşe yazımda, ‘’21 MART Down Sendromu Farkındalık Günü’’ sebebiyle , sizlere down sendromundan bahsetmek istiyorum..

Down sendromu ; genetik bir farklılık, kromozom anomalisidir. En basit tanımıyla, sıradan bir insan vücudunda bulunan kromozom sayısı 46 iken Down sendromlu bireylerde 47 olmaktadır.

Down sendromlu çocuk hakkındaki en büyük yanılgı hastalık algısıdır. Genel yargının tam aksine, Down sendromu bir hastalık değil, farklılıktır!

Down sendromuna sebep olduğu bilinen tek etmen hamilelik yaşıdır, 35 yaş üstü hamileliklerde risk artmaktadır. Ancak genel olarak, genç kadınlar daha fazla bebek sahibi olduğundan, Down sendromlu çocukların %75-80'i genç annelerin bebekleridir. Ülke, milliyet, sosyo-ekonomik statü farkı yoktur. Ortalama her 800 doğumda bir görülür. Tüm dünyada 6 milyon civarında Down sendromlu birey yaşamaktadır.

Down sendromlu bireylerde görülen bazı fiziksel farklılıklardan bahsedecek olursak;

Tipik yüz görünümleri vardır. Küçük ve yuvarlak yüz hatları, basık burun kökü, küçük burun ve ağız, çekik gözler, küçük kulaklar ve ensede de deri bolluğu vardır.Küçük elleri, avuç içlerinde ise simian çizgisi olarak isimlendirilen, tek biz çizgi vardır. Sandal açıklığı, el ve ayakta görülen bir diğer bulgularıdır.

Down sendromlu bebekler, istisnalar olmakla birlikte, yaşıtlarından daha yavaş büyüyorlar; aynı zamanda, zihinsel gelişimleri de geriden geliyor. Bu gerilik yaş ilerledikçe daha belirgin olarak gözükmektedir. Ancak uygun eğitim programları ile down sendromlu çocuklar da pek çok başarıya imza atabiliyorlar ve kendilerine toplum içinde anlamlı bir hayat kurabiliyorlar. Bunu sağlamanın tek yolu ise düzenli bir eğitim programından geçiyor.

Eskiden ‘okuyamaz bile’ denilen down sendromlu bireyler artık lise hatta üniversite bitirebiliyor, ikinci bir dil öğrenebiliyor, çalışabiliyor, bağımsız veya yarı bağımsız hayatlar sürebiliyorlar. Ancak bunun için down sendromlu bir bebeğin eğitimine 0-2 ay itibariyle başlanması son derece büyük bir önem taşıyor.

Erken başlayan bir fizik tedavi ve rehabilitasyon programı ile down sendromlu çocuğun motor gelişimi desteklenmeli, özel eğitim ile de zihinsel kapasitesi optimuma getirilmelidir.

Down sendromunda fizik tedavi ve rehabilitasyonun genel amaçları;

Günümüzün en modern tedavi yaklaşımı olan Bobath/Nörogelişimsel tedavi yaklaşımı olup, down sendromlu bebeklerin fizyoterapisi içinde en idealidir.

Sadece motor gelişimi değil, duyusal, sosyal ve bilişsel gelişimini de hedefler.

Bu çerçevede fizyoterapinin genel amaçları;

Bebeğin duyusal uyarılması, uygun pozisyonlama, kucağa alma ve taşıma, bunlara ek olarak emme , beslenme ve konuşma için gerekli olan ağız ve yüz kaslarının çalıştırılması,

Kaba motor gelişim basamaklarının (dönme,oturma,emekleme,ayakta durma,yürüme) ve ince motor hareketlerinin ( ellerin etkin kullanımı, el göz koordinasyonu) geliştirilmesi ,

Duruş kontrolü , denge geliştirilmesi,

Düzeltme ve koruyucu reaksiyonların kazandırılması,

Hareketlerin ve yürümenin kalitesi,

Kompanse hareketlerin azaltılması,

Ayak sağlığı için uygun ayakkabı eğitimi ve tabanlık/ortez uygulamaları,

Kas-iskelet sistemini izleyerek, olası şekil bozuklukları konusunda aile bilgilendirimesi ve gerekirse hekime yönlendirme,

Aile eğitimi şeklinde sıralanabilmektedir.

Fizyoterapi, oyun kurgusu içinde yapılır. Terapi seansı, çocuğu oyun kurgusu içerisinde değerlendirme,terapi ve tekrar değerlendirme üzerine kurulmuştur.

Çocuk,aile ve fizyoterapist birlikte çalışmalıdır. Etkili bir tedavi için, çocuğun yaşamının planlanması, evin düzenlenmesi ve terapinin evde de uygulanması gerekmektedir.

Ailenin tüm bireylerinin terapi sürecine katılmaları için amaçlanan normal fonksiyon ve yaşam kalitesine ulaşabilir.





Birleşmiş Milletler 10 Kasım 2011 tarihli kararı ile 21 Mart’ı resmi “Dünya Down Sendromu Günü” olarak tanımış bulunuyor. 21 Mart (21/3) günü, Down sendromlu insanlarda 21’inci kromozomun 3 tane oluşunu simgeliyor.

Unutmayalım ki, Down Sendromu bir hastalık değil +1 farkla genetik farklılık olarak kabul ediliyor. Bu sendromu yok edecek ya da iyileştirecek tıbbi bir tedavi olmadığından, tek yol eğitimden geçiyor. Sosyalleşme ise bu eğitimin en önemli ve vazgeçilmez bir parçası. Bu yüzden, Down sendromlu bireylerin sosyal hayatta tüm insanlarla beraber, izole edilmeden yaşamaları büyük önem taşıyor.

Dünya Down Sendromu Günü, down sendromlu bireyler hakkında toplumsal bilinç yaratmak açısından önemli bir fırsat sunuyor bizlere. Gelin bu fırsattan yararlanalım ve farkındalık oluşturma çalışmalarının bir parçası olalım. İster kendimizi eğiterek, ister başkalarının eğitimi için katkı vererek…

Sağlıkla kalınız…

Uzm.Fzt. Gülay Akınsel