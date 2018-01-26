Dr. Adataş: "Hava şartlarına uygun giyinilmeli"

Havalar bir ısınıp bir soğuyor. Bir gün güneşli bir gün yağmurlu derken gün içinde farklı saatlerde farklı hava koşulları ile de karşılaşmak mümkün. Sabah evden çıkarken hava güneşli diye giydiğimiz ince giysi öğlen hava kapayınca bizi üşütürken, hasta olmayalım diye giydiğimiz hırka, ceket hava yeniden açınca terlememize neden oluyor.

Hal böyle olunca ani ısı değişiklikleri bizi hasta ediyor. Uzmanlar gündüz ve gece arasındaki ısı farkına dikkat edilmesi konusunda özellikle uyarıda bulunurken, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Adataş, gece ile gündüz arasındaki çok büyük ısı farklılıklarının ve beraberinde gelen hastalıklar hakkında Yeni Bakış gazetesinden Özlem Çimendal'a açıklamalarda bulundu.

Vücut, ısı farkına ayak uyduramıyor

Mevsim değişikliklerinin en büyük riskinin ısı farkı olduğunu anlatan Adataş, “Akdeniz adası olmanın getirdiği gündüz-gece arasındaki ısı farklılığı oldukça fazla.

Arada 10-15 derecelere kadar çıkabilen bir ısı farkı oluyor. Bu ısı farkının insan vücudunda ve metabolizmasında yaptığı değişikliklere, insan mekanizması ayak uyduramaz” dedi.

Hava şartlarına uygun giyinilmeli

Adataş, bu ısı farklılığından etkilenilmemesi için yanımızda her zaman hava şartlarına uygun kıyafetler bulundurmamız gerektiğini, güneş çıktığında daha ince giysiler tercih etmemiz gerekirken, güneş kaçtıktan sonra üzerimize daha kalın ve uzun kollu kıyafetler almamız gerektiğini söyledi.

Sıcaktan ani soğuğa geçiş, yüz felcine neden oluyor

Sıcak banyo sonrası ya da sıcak ortamdan aniden soğuğa çıkmanın yüz sinirlerinin geçtiği kanalların içerisinde iltihaplanmaya sebep olması sonucu yüz felci riskine dikkat çeken Adataş, “Bu soğuk havalarda ısınmak için yaktığımız sobalar ile ortamı oldukça sıcak bir hale getiriyoruz. Bu da insan vücudunun soğuk hava ile karşılaştığı zaman ani ısı değişiminden kaynaklı olarak çeşitli reaksiyonlar geliştirmesine sebep olabilir” şeklinde konuştu.

Yüzü atkı ile örterek korunulmalı

Ani ısı değişiminden yüzü korumak ve yüz felcine yakalanmamak için yüzü koruyucu bazı tedbirler alınması gerektiğini ifade eden Adataş, “Sıcak havadan aniden soğuk havaya geçiş yapılırken, yüzü atkı ya da herhangi bir örtü vasıtası ile örtmek yüz felci riskini azaltır. Yüzü dışarıdaki soğuk havaya karşı ek tedbirlerle örterek korumak mümkündür” dedi.

Grip aşıları yüzde yüz koruyucu değil

Adataş, grip ve nezleye neden olan virüslerin mutasyona kolayca uğrayabildiğine dikkat çekerek, her yıl farklı bir virüs çeşidinin hastalıklara neden olduğunun altını çizdi. Adataş, gribe ve nezleye sebep olan virüsler için yaptırılan grip aşılarının da yüzde yüz koruyuculuğu olmadığına dikkat çekerek, “Her yıl oluşturulan grip aşısı bir önceki yılın virüs çeşidine göre yapılmaktadır, bu nedenle grip aşısı yaptıranlar bir önceki yılın virüs çeşidinin aşısını yaptırmış olduğu için içinde bulunulan mevcut yılın değişikliğe uğrayan virüs çeşidine karşı korunamamaktadır. Bu yüzden de grip aşılarının gribe karşı yüzde yüz koruyuculuğu olduğunu söyleyemeyiz” ifadelerini kullandı.

Soğuk hava, mukozayı etkiliyor enfeksiyonla hastalık başlıyor

Adataş, “Soğuk algınlığına bağlı olarak mukozal reaksiyon başlar. Bu nereden başlar burun ve üst solunum yollarından. Nefes aldığımız ilk yer burun boğaz yollarıyla solunum borusu. Biz o soğuk havayı solunum yoluyla aldığımızda hava yollarını örten mukoza etkileniyor, onun altında kılcal damar genişlemesi oluşuyor bunun sonucunda burun akıntısı onun reaksiyonu olarak öksürük ve üstüne bir enfeksiyon eklenmesiyle ateş çıkması oluyor. Isı farkına çok dikkat etmeliyiz, yanımızda her zaman değişen hava şartlarına uygun kıyafetler bulundurmalıyız” dedi.

Eller sık sık dezenfekte edilmeli

Sık tokalaşmanın da yanlışlarına dikkat çeken Adataş, “Sürekli tokalaşmaktan kaçınmalıyız ve ellerimizi sık sık en az 1 dakika olacak şekilde yıkamalıyız. İnsanlar burnu aktığında hapşırdığında eliyle kapıyor ya da siliyor. Daha sonra karşılaştığı başka kişiyle tokalaşıyor ve mikropları karşı tarafa aktarıyor” ifadelerini kullandı.