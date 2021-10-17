Dr. Ender Saraç'tan bağışıklığı güçlendiren 10 öneri

Pandemi nedeniyle son 1.5 yıldır hem bedensel hem ruhsal olarak çok yorulduk, olumsuz etkilendik. Özellikle bağışıklık sistemini güçlü tutmanın ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Benim 1.5 yıldır yoğun hasta trafiğinde edindiğim tecrübelere göre, güçlü ve iyi bir bağışıklık sistemi belki de aşı kadar, ilaçlar kadar önemli.

Covid-19’u geçirdiyseniz veya aşı olduysanız biliyoruz ki bu sizi ömür boyu korumayacak. 6-8 aylık bir süre sonunda tekrar aşılanma gerekebilir veya hastalığı geçirdikten sonra oluşan antikorlar çok uzun süre tam koruyucu olmayabilir. İşte size bağışıklığı artıracak pratik ve doğal öneriler:

1- MUTLAKA İYİ UYUYUN

Çünkü iyi uyku hem melatonin salgılatarak hem de bedenin kendini yenilemesine imkan vererek bağışıklığı olumlu etkiliyor. Bazı ülkelerde öne çıkan pandemi döneminde uyku hormonu diye bildiğimiz melatoninin desteklenmesi fikri bana ters gelmiyor. Melatonini doğal yol ile vücuda salgılatabiliriz. En çok melatonin salgılatan gıda kızılcıktır. Daha sonra vişne, papatya, melisa, kedi otu, anason ve muz kabuğu sayılabilir. Uykuyu düzene sokmak için şekersiz kızılcık şurubu, vişne şurubu, papatya, melisa çayı ve muz kabuğu ekstresi hapları yararlı olabilir.

2- PROPOLİS

Arıların ürettiği ve bağışıklığı güçlendirdiği pek çok araştırma ile de desteklenen doğal bir ürün. Suda veya alkoldeki çözeltileri sindirim sisteminden emilebilir ve kullanılabilir hale getirir. Enfeksiyonlara karşı korunmada ve hatta tedavide etkilidir.

3- VİTAMİN D3K2

D3 vitamini yumurta sarısı, yağlı balıklar, süt ürünleri ve mantarda bolca bulunur. Aktif hale gelmesi için güneşlenmek şart. Bu arada size mesleki bir sır vereyim: Normalde ben solaryuma karşıyım, cilt kanseri riskini ve lekelenmeyi artırır ancak aralık-ocak-şubat gibi güneşsiz havalarda ilaçla tedaviye rağmen yükselmeyen D3 vitamini varsa, tahlil yaptırıp muayene ettiğim bazı hastalara 10 günde bir kısa süreli solaryum öneriyorum. Hızla D3 vitamini yükseliyor ve kişiler bir anda canlanıyor. Bu arada eskiden olmayan D3 vitamini zehirlenmesini de görmeye başladık. Uzun süreli ve yüksek doz D3 vitamini kullanıyorsanız mutlaka arada kanda D3 vitamini düzeyine baktırın. D3 vitamininin verimli kullanılmasını sağlamak için beraberinde K2 vitamini alınması gerekir. Aksi takdirde damarda ve eklemlerde kireçlenme ve böbrek taşı riski oluşabilir.

4- ZINC (ÇİNKO)

Kabak çekirdeği, kırmızı et, kabuklu tam tahıllar, Antep fıstığı, kabuklu deniz ürünleri, ay çekirdeği, badem, İzmir tulumu gibi gıdalarda bol bulunur. Kışın arada çinko desteği almak bağışıklık için yararlı olabilir.

5- C VİTAMİNİ

Bağışıklık için olmazsa olmazlarımızdan biri de C vitamini. Portakal, limon, mandalina, kivi, yaz domatesi, kuşburnu, greyfurt, taze yeşillikler, çilek, ahududu, genelde bütün ekşi meyveler, yeşil biber, roka, maydanoz, tere, kuzu kulağı, çiğ ıspanak, ananas iyi kaynaklarıdır.

6- UMCA

Umca biloba bitkisinden elde edilir. Bağışıklık açısından önemli bir bitkisel kaynaktır. Afrika sardunyasından elde edilir.

7- KARA MÜRVER

Koyu kırmızı mor renkte bir orman meyvesidir. Bol C vitamini içerir ve bağışıklık güçlendirir. Güçlü bir antioksidandır. Beyaz kan hücrelerini artırır.

8- OMEGA 3

Özellikle Covid-19 sonrası pıhtılaşma bozukluğuna karşıdır, bağışıklığı güçlendirir. Başta yağlı balıklar olmak üzere karideste hayvansal olarak omega 3 bulunur. Ceviz, keten tohumu, chia tohumu, semiz otu, haşhaş bitkisel olarak iyi kaynaklarıdır.

9- EKİNEZYA

Kızılderililerden günümüze kalan bağışıklığı güçlendiren bitkilerden biridir. Uzun süre yüksek dozlu kullanılmamalıdır. Kısa süreli kullanımda yararlıdır.



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10- KEKİK YAĞI

İçindeki karvakrol maddesinin bakteri, virüs ve mantarlara karşı ciddi bir mücadele gücü vardır. Suya 1-3 damla katılırsa virüslerin üremesini azaltır. Hatta maskenize bir damla damlattığınızda maskenin koruyuculuğunu destekler.