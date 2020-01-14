Dr. Mehmet Öz'den ezber bozan açıklama: Kahvaltı yapmak yasaklanmalı

Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz, günün en önemli öğünü olarak bilinen kahvaltının gereksiz olduğunu ve yasaklanması gerektiğini söyledi. Dr. Öz'e göre kahvaltının günün en önemli öğünü olduğu yönünde çıkan dayatmalar tamamen reklam aldatmacası.

Dr. Mehmet Öz'den bir çok uzman tarafından günün en önemli öğünü olarak belirtilen kahvaltı ile ilgili ezber bozan bir açıklama geldi.Bir dergiye verdiği röportajda kahvaltı yapmanın gereksiz olduğunu söyleyen Dr. Öz, “Bence 2020’de yapılacak ilk şeylerden biri kahvaltıyı yasaklamak olmalı.

Pek çok insanın sabah uyandığında yaptığı ilk şeyin aç olmasa bile 'kahvaltı yapmak' olduğunu belirten Dr. Mehmet Öz, bunun yerine haftanın her günü 'brunch' yapmanın çok daha sağlıklı olduğunu söylüyor.

Sabahları açlık yaşayanlar hakkında da konuşan Öz, bu durumun muhtemelen bir anda yemek yemeyi kesmek nedeniyle olduğunu belirtiyor. Dr. Öz, gece yenen kızartma gibi yüksek karbonhidratlı besinlerin de açlıkta etkili olduğunun altını çiziyor. Tüketilen bu yüksek karbonhidratlı besinler, vücudun insülin direncini düşürüyor ve ertesi sabah yoğun bir açlık hissiyle uyanıyoruz.

Yapılan araştırmalar neticesinde çoğu uzman, kahvaltının isteğe bağlı olması gerektiğini düşünüyor. Kahvaltı yapıp yapmayacağımıza gelinceyse Dr. Mehmet Öz, bunu yapmaya devam etmemiz gerektiğini ancak vakit olarak biraz daha sonraya almamızı tavsiye ediyor.

Dr. Mehmet Öz’e göre kahvaltının tam anlamıyla doğru olabilmesi için doğru zamanda yapılması gerekiyor.

hvaltı yapmamız gerektiğini düşünmüyorum, bu bir reklam aldatmacası. Ne yazık ki onlarca yıldır bu konudaki dogmaların birçoğu reklamlardan çıktı ve bunlar aslında sağlığımız hakkındaki gerçeklere dayanmıyordu” ifadelerini kullandı.