Dr. Özge Uluçkan: Aşı olalım, kendimizi ve çevremizdeki herkesi kurtaralım

İsviçre’de görev yapan İmmünolojik Hastalık Araştırma Uzmanı ve İlaç Tasarım Sorumlusu Dr. Özge Uluçkan, sosyal medya hesabı üzerinden The San Diego Union-Tribune gazetesinde yayınlanan bir grafiği paylaştı.

Dr. Uluçkan, "Aşı olalım, kendimizi ve çevremizdeki herkesi kurtaralım" çağrısı yaptı.

Uluçkan'ın paylaşımı şöyle:

San Diego, koronavirüs enfeksiyonlarını aşı durumuna göre takip eder ve en yüksek sekanslama oranlarından birine sahiptir (böylece delta varyantını tanımlayabilir). San Diego'da temmuzdaki mevcut enfeksiyonların çoğunun delta varyantından kaynaklandığı bildiriliyor. Aşılı ve aşısız arasındaki enfeksiyon oranı bu grafikte çok açık bir şekilde görülmektedir. Aşı olalım, kendimizi ve çevremizdeki herkesi kurtaralım.