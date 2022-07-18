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Dr. Vaiz'den kalp hastalarına uyarı!

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gülgün Vaiz, kalp hastalarına ‘sıcaklara dikkat’ uyarısında bulunarak, bol su içmelerini tavsiye etti.

18 Temmuz 2022 Pazartesi 20:27
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Dr. Vaiz'den kalp hastalarına uyarı!
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Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gülgün Vaiz, kalp hastalarına ‘sıcaklara dikkat’ uyarısında bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Dr. Vaiz, “Özellikle kalp hastaları, hafif haşlanmış sebze yemeklerini tercih etmeli ve bol su içmeli. Kalp hastaları, ağır yemeklerden, şeftali, şiş kebabı, kızartmalar, beyin, karaciğer, sakatat, döner gibi gıdaları mümkünse tüketmemeleri, değilse çok sınırlı ve serin saatlerde tüketmeli, ızgara ile fırında pişmiş sebze yemekleri tercih edilmeli” dedi.

Dr. Vaiz, “Mide tıka basa şişirilmeli. Sabah 10.00 ile 17.00 arası serin ve gölge yerlerde dinlenmeli” ifadelerini kullandı.

Bol, açık renk ve terleten pamuklu giysilerin tercih edilmesi gerektiğine de vurgu yapan Vaiz, şapka uyarısı da yaptı.

Denize ise 16.00’dan sonra girilmesi gerektiğine de işaret eden Vaiz, “Kalp, şeker ve tansiyon ilaçlarını azaltıp, artırmak gerekebilir. Doktorlarına danışmanlarının öneriyoruz” diye konuştu.

Son Güncelleme: 18.07.2022 20:30
Anahtar Kelimeler:
Dr. Gülgün VaizSağlıkKalp Hastalığı
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