Dry needling ( kuru iğneleme) nedir? Ne işe yarar?

Merhaba sevgili okurlar… Bu haftaki köşe yazımda günümüzde özellikle biz fizyoterapistlerin tedavi yöntemleri arasında sıklıkla yer verdiği kuru iğnelemeden bahsetmek istiyorum.

Peki, nedir bu kuru iğne tedavisi?

Kuru iğne tedavisi bilimsel bir tedavi yöntemidir. Tüm dünyada özellikle kas iskelet sistemi ağrılarında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Kullanılan iğneler herhangi bir ilaç içermediğinden bu yönteme ‘’ Kuru İğne veya Dry Needling ‘’ deniyor.

Bu yöntemde akupunctur iğneleri olarak bilinen, farklı uzunluklardaki çok ince ve özel iğneler kullanılmaktadır. Bu iğneler ile birlikte kaslarda şiddetli ağrıya sebep olan ‘’ trigger point’’ yani ‘’tetik noktalara’’ girilir.

Gerekmesi durumunda da iğne yolu ile bölgelere iğne aracılığıyla elektrik akımı da verilebilir.

Yapılan bu tedavi sayesinde, spazmlı kasların çözülmesi sağlanırken diğer yandan da yalnış veya eksik iyileşme süreci yeniden başlatılır.

İğnelerin kas üzerindeki uyarısıyla birlikte vücudumuzun tamir mekanizması devreye girerek sadece ağrıyı değil, direct olarak hastalığı tedavi eder.

Kullanılan iğneler oldukça ince olup, sanıldığının aksşne ağrılı değildir. Ilaç içermediğinden de hiçbir yan etkisi bulunmamaktadır.

Hangi bölgeye, hangi açıyla kullanılması gerektiğini bilen işin ehli olan anatomiyi iyi bilen kişiler tarafından uygulanmalıdır. Aksi takdirde ciddi riskleri de beraberinde getirmektedir.

‘’Hangi hastalıklarda kullanılıyor?’’ sorusunun yanıtı ise ;

Bel- boyun ağrısı veya fıtığı, kassal spazmlar, duruş bozukluğu nedeniyle mevcut ağrılar, eklem ağrıları( diz,dirsek,omuz) , fibromyalji ve miyofasial ağrı sendromu, kronik sinüzit, migren şeklinde sıralanabilmektedir.

Haftaya diğer yazımızda görüşmek dileğiyle J

Sağlıkla,Aktif kalınız…

Uzm.Fzt.Gülay Akınsel