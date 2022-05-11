DSÖ'den 'gizemli hepatit' açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiltere'de ortaya çıkan ve devamında çok sayıda ülkede görülen nedeni belirsiz hepatit virüsünün şimdiye kadar toplam 348 kişiye bulaştığını bildirdi.



DSÖ Küresel HIV, Hepatit ve Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Programı Araştırmacısı Dr. Philippa Easterbrook, Örgütün Cenevre merkezindeki basın toplantısında hepatit vakalarının güncel durumuna ilişkin soruyu cevapladı.



Örgütün üye ülkelerden gelen 348 hepatit vakayı doğruladığını belirten Easterbrook, 70 vakanın ise doğrulanma aşamasında olduğunu kaydetti.



EN KUVVETLİ İHTİMAL ADENOVİRÜS



Easterbrook, vakaların görüldüğü ülkelerde geçen hafta yapılan ek araştırmaların nedeni belirsiz hepatit virüsüne dair daha somut neticeler verdiğini belirterek "İngiltere başta olmak üzere vakaların görüldüğü ülkelerde virüsün genetiği ve enfekte olan çocukların bağışıklık tepkisi incelendi. An itibarıyla bu virüsün kaynağına dair en kuvvetli varsayım adenovirüsü işaret ediyor, fakat Kovid-19'un bu virüsteki muhtemel rolünü, vakaların Kovid-19 koenfeksiyonu veya geçmiş enfeksiyonlarla alakalı olup olmadığını da ciddi oranda dikkate alıyoruz." açıklamasında bulundu.



Şu an dünyada 6 ülkede 5'in üzerinde vakanın görüldüğünü belirten Easterbrook, vakaların yüzde 70'inde adenovirüs, yüzde 18'inde de Kovid-19 bulunduğu bilgisini paylaştı.



Easterbrook, virüs nedeniyle karaciğer iflası geçiren kişi sayısının hala 18 olduğunu ifade ederek, "Karaciğer iflası geçiren vakaların biyopsi incelemelerinde karaciğer dokularına bakıldı ve bu iflasların, adenovirüsün yol açtığı olağan karaciğer iflasından farklı olduğu belirlendi. Karaciğer sorununun asıl kaynağına dair ek araştırmaların sonucunu bekliyoruz." şeklinde konuştu.



BU HAFTA YENİ GÜNCELLEME YAPILABİLİR



DSÖ'nün hepatit vakalarının raporlanması ve değerlendirmesine dair üye ülkelerle yakın temas içinde olduğunu belirten Easterbrook, bu hafta içinde vakalara ilişkin yeni bir güncellemenin yapılabileceğini bildirdi.



Geçen ay İngiltere'de ortaya çıkan ve kısa zamanda 20 ülkeye yayılan nedeni belirsiz hepatit virüsünün, Kovid-19'un ardından yeni bir küresel salgına yol açabileceğinden şüpheleniliyor.



En son ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi 6 Mayıs'ta, 25 eyalette 100'den fazla çocukta virüsün görüldüğü ve şimdiye kadar 5 çocuğun virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.



Endonezya Sağlık Bakanlığı da şimdiye kadar ülkede 14 vaka görüldüğünü ve 4 çocuğun yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.



Sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtileri olan virüs, 1 ay ile 16 yaş arasındaki çocuklarda görülüyor.

ADENOVİRÜS NEDİR? ADENOVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?



İnsan adenovirüsleri genellikle gözleri veya üst ya da alt solunum yollarını etkileyen bir virüstür. Hafif veya şiddetli hastalılara neden olabilen adenovirüs enfeksiyonları genel olarak soğuk algınlığı, kırmızı göz, zatürre ve akut bronşit gibi rahatsızlıklarla kendisini belli ediyor. Hafif solunum semptomlarıyla karşımıza çıkan adenovirüs enfeksiyonları nadir de olsa bağışıklık sistemi sorunları, solunum hastalıkları veya kalp rahatsızlıkları gibi ciddi problemlere de neden olabiliyor.



ADENOVİRÜS NASIL BULAŞIR?



Adenovirüs enfeksiyonu çeşitli yöntemlerle bulaşabilen bir virüs tipidir. Adenovirüsün en önemli bulaşma yolu hasta kişi ile temas sonrası yıkanmadan ellerle ağız çevresi ve göz çevresine dokunmaktır. Adenovirüs enfeksiyonunun en başta gelen bulaşma yolları şunlardır;

Hasta kişi ile dokunma veya el sıkışma gibi yakın temas

Hasta kişinin öksürme ve hapşırması

Enfekte bir nesneye veya yüzeye dokunduktan sonra elleri yıkamadan ağza, buruna veya gözlere dokunmak

Adenovirüsler bazen enfekte bir hastanın dışkısı yoluyla da bulaşabilir

Yeterli miktarda temizliği yapılmayan yüzme havuzları gibi su yoluyla bulaşabilir