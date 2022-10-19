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DSÖ'den hareketsiz yaşam uyarısı

Düzenli spor ve fiziksel aktivite dünya genelinde 500 milyon yeni diyabet, kanser ve felç vakasının engellenmesini sağlayabilir fakat hükümet politikaları bu konuda yetersiz kalıyor.

19 Ekim 2022 Çarşamba 23:22
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DSÖ'den hareketsiz yaşam uyarısı



Dünya Sağlık Örgütü tarafından hazırlanan bir rapora göre insanların hareketsiz yaşamalarından kaynaklanan hastalıkların sağlık sistemlerine maliyeti 2030 yılında 27 milyar doları bulacak.

Devletlerin vatandaşları daha fazla spor yapmaya teşvik etmemesi halinde 2030 yılına kadar yaklaşık 500 milyon yeni tip 2 diyabet, yüksek tansiyon ve bunama gibi rahatsızlıkların görüleceği tahmin ediliyor.

Örgüt tarafından fiziksel aktivite üzerine hazırlanan ilk raporda kamu sağlığı konusunda etkinliği bu kadar kesin, düşük maliyetli ve pratik başka bir önlem olmadığı vurgulanırken düzenli spor yapmanın erken ölüm riskini yüzde 20 ila 30 azalttığının altı çizildi.

Raporda faydası bu kadar açık olmasına rağmen daha fazla spor yapılması için hazırlanan politikaların yetersiz ve yavaş olduğu belirtildi.

Hareketsiz yaşam kaynaklı hastalıkların sağlık sistemleri üzerinde şu an bile baskı oluşturduğu belirtilirken bunun gelecekte daha fazla hissedileceği vurgulandı.
 

Dünya Sağlık Örgütü bu durumun değişmemesi halinde 2030 yılına kadar görüleceği tahmin edilen 499 milyon 208 bin bulaşıcı olmayan önlenebilir hastalık ve ruh sağlığı vakalarının yüzde 40'tan fazlasının Kenya, Hindistan ve Bangladeş gibi orta-alt gelir grubundaki ülkelerde görüleceğini açıkladı.
 

Raporda bulaşıcı olmayan hastalıkların yaklaşık yarısının yüksek tansiyon, yüzde 43'ün ise depresyon kaynaklı gelişeceği vurgulandı. Dünya Sağlık Örgütü kardiyovasküler hastalıkların yüzde 7 ila 8'inin insanların daha aktif bir yaşam sürmesi ile önlenebileceğini açıkladı.
 

194 ülkenin verilerinin incelendiği raporda bu ülkelerin yarısından azında fiziksel aktivite konusunda ulusal bir politika bulunuyor ve bunların da yüzde 40'ından azı aktif olarak uygulanıyor.
 

Özellikle küçük çocuklarda spor alışkanlığının eksikliğine dikkat çekilen raporda ülkelerin yüzde 30'undan daha azında 5 yaşın altındaki çocukların fiziksel aktivitelerinin takip edildiği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
DSÖYaşamSağlıkDüzenli Spor
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