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DSÖ’den Omicron açıklaması: Aşı eşitsizliği varyantları arttırabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), başta Omicron olmak üzere corona virüs varyantlarının aşı eşitsizliği nedeniyle gerçekleştiğini söyledi. Örgüt, güçlendirici doz uygulayan ülkelerin aşı uygulamalarına devam etmeleri durumunda yeni varyantların ortaya çıkabileceği konusunda uyarıda bulundu.

23 Aralık 2021 Perşembe 11:27
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DSÖ’den Omicron açıklaması: Aşı eşitsizliği varyantları arttırabilir
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Omicron varyantı ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

DSÖ, varyanta karşı güçlendirici doz uygulamalarını eleştirirken, bu durumun corona virüs krizini uzatacağını söyledi.

“Hiçbir ülke pandemiden çıkış yolunu hızlandıramaz” diyen örgüt, aşı eşitsizliğinin daha fazla mutant varyantın ortaya çıkmasına neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

'AŞI EŞİTSİZLİĞİ PANDEMİYİ UZATABİLİR'

DSÖ yetkilileri, yoksul ülkeler henüz ilk aşılarını elde etmek için mücadele ederken, kapsamlı Covid aşı takviye programlarını eleştirdi. 

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Koruyucu aşı takviye programlarının aşıların çoğuna sahip ülkelerde uygulamaya geçmesi, virüse yayılma ve mutasyona uğrama için daha fazla fırsat vererek, pandemiyi sona erdirmek yerine uzatabilir" diye konuştu.

CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky yaptığı bir röportajda, "İnsanların tatillerde bir araya gelmesini istiyoruz" derken, “Güvenli toplanma, aşılanmayı ve bir araya geldiğiniz tüm insanların da aşılandığından ve güçlendirildiğinden emin olmayı içerir" şeklinde konuştu.

Genel Direktörü Ghebreyesus, “Şu anda Covid nedeniyle hastaneye yatışların ve ölümlerin büyük çoğunluğu aşısız kişiler arasında” ifadelerini kullandı.

Küresel sağlık uzmanları, Omicron varyantının ortaya çıkmasının aşı eşitsizliğine bağlı olduğunu söylerken, bilim insanları, Omicron'un, nüfusun sadece yüzde 26'sının tam olarak aşılandığı Güney Afrika'daki bir HIV hastasından ortaya çıktığını düşünüyor.

'2021'İN EN KORKUNÇ ADALETSİZLİĞİ'

Tedros, DSÖ'nün üye devletlerinin sadece yarısının bu yıl sonuna kadar nüfuslarının en az yüzde 40'ını aşılamış olacağını tahmin ederken, bunun nedeninin ‘küresel arzdaki bozulmalar nedeniyle’ olduğunu söyledi. 

DSÖ'nün sağlık acil durumları programının yönetici direktörü Dr. Michael Ryan da, aşı eşitsizliğinin "2021'in en korkunç adaletsizliği" olduğunun altını çizdi.

Anahtar Kelimeler:
Dünya Sağlık ÖrgütüDSÖOmicron
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