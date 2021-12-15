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DSÖ’den Omicron uyarısı!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Omicron'un dünya çapında benzeri görülmemiş bir oranda yayıldığı konusunda uyardı. Ağır mutasyona uğramış varyantın vakaları şimdiye kadar 77 ülkede doğrulandı. DSÖ Başkanı Ghebreyesus, varyantı henüz tespit etmemiş olan birçok ülke olduğunu söyledi. Dr. Ghebreyesus, ayrıca varyantın üstesinden gelmek için ülkelerin yeterince şey yapılmadığından endişe duyduğunu açıkladı.

15 Aralık 2021 Çarşamba 11:00
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DSÖ’den Omicron uyarısı!
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DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlediği basın toplantısında Covid-19 pandemisinin son değerlendirmelerini paylaştı.

Ghebreyesus, "Omicron vakaları şimdiye dek 77 ülkede tespit edildi. Gerçek şu ki Omicron henüz tespit edilmemiş olsa bile muhtemelen çoğu ülkede bulunuyor. Omicron, daha önce hiçbir mutasyonda görmediğimiz bir oranda yayılıyor" dedi.

Ghebreyesus, sözlerine "Bu virüsü şu ana kadar hafife aldık. Omicron daha az ciddi hastalığa neden olsa bile, çok sayıda vaka hazırlıksız sağlık sistemlerini bir kez daha bunaltabilir" şeklinde devam etti. 

Bununla birlikte, Omicron varyantı ilk olarak Kasım ayında Güney Afrika'da tanımlandı ve ülke o zamandan beri enfeksiyonlarda bir artış gördü. Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Covid-19’a yakalandı ve şu anda hafif semptomlarla tecrit ediyor. Omicron'un ortaya çıkmasının ardından bir dizi ülke Güney Afrika'yı ve komşularını etkileyen seyahat yasakları getirdi, ancak bu, onun dünyaya yayılmasını engelleyemedi.

Ghebreyesus, bazı ülkeler Omicron'a yanıt olarak  olarak üçüncü doz aşının sunumunu hızlandırırken aşı eşitsizliği konusundaki endişelerini yineledi.

Diğer taraftan, Pfizer/BioNTech aşısıyla ilgili son araştırmalar, aşının Omicron'a karşı, virüsü orjinal versiyonuna kıyasla  çok daha az nötralize edici antikor ürettiğini, ancak bu açığın üçüncü bir doz aşı ile tersine çevrilebileceğini gösteriyor.

DSÖ BAŞKANI'NDAN ÜÇÜNCÜ DOZ ELEŞTİRİSİ

Dr. Tedros, üçüncü doz aşıların  Covid-19'un yayılmasını engellemede "önemli bir rol oynayabileceğini", ancak bunun "bir önceliklendirme meselesi" olduğunu vurguladı:


"Ağır hastalık veya ölüm riski düşük olan gruplara üçüncü doz aşıları vermek, arz kısıtlamaları nedeniyle hala birincil dozlarını bekleyen yüksek risk altındakilerin hayatlarını tehlikeye atıyor" dedi.

Öte yandan, DSÖ’nün desteklediği, küresel aşı paylaşım programı Covax'ın aşı stoku son aylarda arttı. Ancak, yetkililer kısmen Hindistan'ın oradaki vakalardaki artış sırasında ihracatı askıya almasının bir sonucu olarak, bu yılın ortasında meydana gelen on milyonlarca doz eksikliğinin tekrarlanmasından korkuyor. Daha yoksul ülkelerde ise, bazı savunmasız insanlar henüz tek bir doz aşı bile almıyor.

SALGININ BİTECEĞİ ANLAMINA GELMİYOR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip corona virüsün (Covid-19) Omicron varyantının diğer varyantlara kıyasla daha hafif semptomlar göstermesinin salgının biteceği anlamına gelmediğini bildirdi.

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde düzenlenen basın toplantısında, bazı bilim insanlarının, "Omicron varyantının baskın varyant olması durumunda salgının erken biteceği" yönündeki açıklamalarına ilişkin soruları yanıtladı.

Ryan, "Bence bunun doğrudan cevabı, hayır (salgın bitmeyecek)" dedi.

Bununla beraber, Omicron varyantının Delta varyantına "üstün gelmeye" çalıştığına bu rekabetin daha önce de Delta ile Alfa varyantı arasında yaşandığına dikkati çeken Ryan, "Bu konuda alarmda ve uyanık kalmaya devam etmemiz gerekiyor. (Salgının biteceği konusunda) bir varsayımda bulunamayız ama (Omicron'a karşı) savunmasız durumdakileri korumak ve bulaşmayı durdurmak için şimdi harekete geçebiliriz" diye konuştu.

Ryan ayrıca, Omicron varyantının "zirve yapmasına" sadece "haftalar kaldığını", hükümetlerin ve diğer kurumların çabalarını "iki, üç ve dört" kez artırması gerektiğini savundu.

Anahtar Kelimeler:
Dünya Sağlık ÖrgütüOmicron
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