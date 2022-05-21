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Dünya Sağlık Örgütü açıkladı!

Dünya Sağlık Örgütü, dünya çapında teyitli 80 maymun çiçeği vakası olduğunu, 50 vakanın da inceleme altında olduğunu duyurdu. Vakaların toplam 11 ülkede teyit edildiği açıklandı.

21 Mayıs 2022 Cumartesi 16:55
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Dünya Sağlık Örgütü açıkladı!

Bugüne kadar İngiltere, İspanya, Portekiz, ABD, Kanada, İsveç, İtalya, Fransa, Belçika, Almanya, Avustralya ve İsrail'de görülen maymun çiçeği virüsü dünyaya korku saldı. Konuyla ilgili beklenen açıklama ise Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi.

DSÖ açıklamasında maymun çiçeği salgının nedeni ve kapsamını araştırdıklarını belirterek şimdilik 11 ülkede teyit edilmiş 80 vaka olduğunu belirtti. 50 vakanın ise incelendiğini ifade eden DSÖ, denetlemenin artmasına bağlı olarak daha fazla vaka görülebileceği konusunda uyardı. DSÖ açıklamasında endişeleri gidererek "Virüs, bazı ülkelerdeki bazı hayvan popülasyonlarında endemiktir (bölgeye özgü bulaşıcı hastalık), yerel halk ve gezginler arasında ara sıra salgınlara yol açar" ifadelerini kullandı.

Maymun çiçeğinin Kovid-19'dan farklı bir şekilde yayıldığını belirten DSÖ, maymun çiçeğinin yakın temasın yayılmada önemli rolü olduğunu belirtti. Kişilerin cinsel tercihlerinin, bazı ülkelerin resmi sağlık kurumlarının vaka açıklamasına yansımasına dikkat çeken DSÖ "Bir hastalık nedeniyle insan gruplarının damgalanması asla kabul edilemez. İnsanların tedavi aramasını engelleyebileceği ve tespit edilemeyen yayılmaya yol açabileceği için bir salgının sona ermesine engel olabilir" dedi.

Maymun çiçeği virüsü hızla yayılarak dünyayı endişeye sürüklerken, Belçika'da tespit edilen vakaların bazılarının, iki hafta önce ülkenin ikinci büyük kenti Anvers'te düzenlenen "Darklands" adlı fetiş festivaliyle bağlantılı olduğu açıklandı. Festival yönetimi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, katılımcılardan grip benzeri şikayetler ve ciltte kabarcıklar gibi belirtilere karşı dikkatli olmaları istendi. Festival ekibi maymun çiçeği virüsünün, yabancı katılımcılar aracılığıyla yayıldığını düşünüyor.

Anahtar Kelimeler:
Dünya Sağlık ÖrgütüİngiltereİspanyaPortekizABDKanadaİsveçItalyaFransaBelçikaAlmanyaAvustralya Ve İsrail
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