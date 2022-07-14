Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi uyardı!

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yetkilisi Dr. David Nabarro, yaptığı çarpıcı açıklamalarla dikkat çekti. Nabarro Sky News'e verdiği demeçte, virüsün sürekli olarak gelişmesi ve "çok zeki" hale gelmesi nedeniyle COVID enfeksiyonları artıyor açıklamasında bulundu. Virüsün mutasyona uğrayarak daha da akıllı bir hale geldiğini vurgulayan Dr. Nabarro, “Virüs sürekli evrim geçiriyor ve değişiyor. Vaka sayılarının son dönemde bu kadar çok olmasının sebebi değişikliğe uğraması ve bizim için çok akıllı olması. Bağışıklık sistemimizi kırmayı başarıyor ve bu sebeple vakalar artıyor” diye konuştu.

''VİRÜSE SAYGI DUYMALIYIZ''

Nabarro ayrıca İngiltere'de koronavirüs ile ilgili ölümlerin 200 bini aşması nedeniyle insanları "virüse saygı duymaya" çağırdı. Nabarro, “Hoşumuza gitmese de önlemlerimizi almalıyız. Bu virüs sürekli olarak gelişme ve değişme yeteneğine sahip bu nedenle virüse saygı duymalıyız” ifadesini kullanarak aşılanma sürecinin hızlanması gerektiğini söyledi.