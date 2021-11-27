Künye
Kıbrıs 21
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
10 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismar!
10 yaşındaki erkek çocuğa cinsel...
Ercan'da uyuşturucuyla yakalandı!
Ercan'da uyuşturucuyla yakalandı!
44 TL İçin değdi mi?
44 TL İçin değdi mi?
Nijeryalı hırsız 2.5 yıl yatacak!
Nijeryalı hırsız 2.5 yıl yatacak!
Aracında eroin ile yakalandı!
Aracında eroin ile yakalandı!
banner107

Dünya yeni varyantı konuşuyor! BioNTech'ten ilk açıklama

Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da görülen Kovid-19 varyantı üzerinde araştırmalara başlandığını ve mevcut aşıda yeni bir ayarlama gerekip gerekmediğini tespit etmek için de 2 hafta içinde laboratuvar verisi beklediğini bildirdi.

27 Kasım 2021 Cumartesi 14:22
1359 Okunma
Dünya yeni varyantı konuşuyor! BioNTech'ten ilk açıklama
banner108

BioNTech’ten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni varyantının ek mutasyonlara sahip olduğundan daha önceki varyantlardan farklı olduğu belirtildi.

"DERHAL" BAŞLANDI

B.1.1.529 varyantı üzerinde araştırmalara "derhal" başlandığının vurgulandığı açıklamada, “En geç iki hafta içinde laboratuvar testlerinden daha fazla veri bekliyoruz.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, bu verilerin söz konusu varyantın nRNA aşısında ‘kaçış varyantı’ olup olmayacağı konusunda daha fazla bilgi sağlayacağı belirtilerek, Pfizer ve BioNTech’in 6 haftada aşıda gerekli değişiklikleri yapma ve 100 gün içinde ilk teslimatları yollama kapasitesinin bulunduğu hatırlatıldı.

Pfizer ve BioNTech’in bir varyanta özel aşıya yönelik teknik denemelere başladıkları da açıklamada yer aldı.

"SÜPER VARYANT"

Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da görülen ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni varyant, küresel düzeyde endişeye neden oldu. Güney Afrika ve Botsvana'da 9 kişide görülen B.1.1.529 varyantı, "süper varyant" olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor.

Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor.

DÜNYA TEDİRGİN

Yeni varyantın, Delta türünden daha bulaşıcı olabileceği ve aşıların bu varyanta karşı daha az etkili olabileceği ihtimali, dünya çapında endişelere yol açtı.

İngiltere, Güney Afrika ve Botsvana'nın yanı sıra Lesoto, Esvatini ve Zimbabve'yi de kırmızı listeye ekleme kararı alırken AB de Afrika'nın güneyinden yapılan uçuşları durdurmayı planladığını bildirdi.

Türkiye, yeni varyant henüz tespit edilmeden önce 15 Kasım'dan itibaren Güney Afrika'ya uçuşları durdurmuştu. (AA)

Son Güncelleme: 27.11.2021 15:25
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DSÖ yeni varyanta 'Omicron' adını verdi
DSÖ yeni varyanta 'Omicron' adını verdi
"Covid bu kış çok can yakabilir!"
"Covid bu kış çok can yakabilir!"
Kamburluk (Kifoz) önlenebilir mi?
Kamburluk (Kifoz) önlenebilir mi?
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim