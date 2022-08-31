Düşük tansiyon durumunda ne yapılmalı?

Normal kabul edilen tansiyon değerleri 120/80 mmHg'nin altındadır, burada ilk değer büyük tansiyon olarak da adlandırılan sistolik kan basıncını, ikincisi ise küçük tansiyon olan diyastolik kan basıncını ifade eder.

Belirli sınırlar içinde, tansiyon değerleri ne kadar düşükse, kalp ve damar hastalıklarından korunma açısından o kadar iyidir. Ancak aşırı düşük tansiyon, yani hipotansiyon, normal kan basıncının altında olmasıdır.

Büyük tansiyonun 90 mmHg'ye eşit veya daha az, düşük tansiyonun ise 60 mmHg'ye eşit veya daha az olduğu durumlar hipotansiyon olarak adlandırılır. Büyük tansiyonun 80 mmHg altındaki değerleri ise olası dolaşım çökmesi riskini artırır.

Tansiyon seviyeleri gün boyunca asla sabit değildir ve bir bozukluk olmaması durumunda kan basıncı değerlerini belirli normal aralıklarda tutan ve vücudun ihtiyaçlarına göre değiştiren çeşitli mekanizmalar vardır. Örneğin,sabahın erken saatlerinde tansiyonda fizyolojik bir artış meydana gelir, uyku sırasında azalır, egzersiz ve güçlü duygular sırasında artar.

Hipotansiyon, çok yaygın olmayan bir hastalıktır, hipertansiyondan daha az görülür ve tedavi çoğu durumda genellikle etkilidir. Düşük tansiyon, daha yatkın olan bazı gruplar olmasına rağmen, herhangi bir yaş grubundaki tüm insanları etkileyebilir. Kadınlar genellikle erkeklerden daha fazla etkilenir, ileri yaştakiler, sporcular, belirli ilaç türlerini alan hastalar ve gebeliğe bağlı fizyolojik hipotansiyonu olan gebeler risk altındadır.

Kalp krizi, kalp kapak hastalıkları, kalp yetmezliği, Parkinson hastalığı, anemi ve metabolik hastalıklar da düşük tansiyona yol açabilir.

Düşük tansiyonda semptomların yokluğunda genellikle tedaviye ihtiyaç duyulmaz.

Düşük tansiyon belirtileri

Düşük tansiyon belirtileri, aniden ortaya çıkabilir veya altta yatan nedene bağlı olarak ilerleyici bir gelişim gösterebilir.

En yaygın belirtiler şunlardır:

- Bulanık görme,

- Mide bulantısı,

- Baş dönmesi, sersemlik,

- Bayılma,

- Güçsüzlük ve yorgunluk,

- Sıcak ve kuru cilt,

- Soğuk terler,

- Konsantrasyon zorluğu,

- Depresyon.

Altta yatan herhangi bir hastalıkla ilgili olası eşlik eden belirtiler de vardır. Kalp hastalığı durumunda göğüs ağrısı, kardiyak aritmiler, ateş ve nörolojik sorunlar görülebilir.

Hipotansiyona yanıt olarak, vücudun tansiyon durumunu normalleştirme ve kritik organların (kalp, beyin ve böbrekler) korunmasını sağlama mekanizması nedeniyle bir dizi refleks ortaya çıkabilir. Bunlar taşikardi (artmış kalp hızı), takipne (artan solunum hızı) ve diürez kasılmasıdır (azalmış idrar çıkışı).

Düşük tansiyon durumunda ne yapılmalı?

Tansiyonu yükseltmek için en basit çözüm, su içmek ve tuz yoluyla sodyum alımınızı artırmaktır. Su ve sodyum kanın hacmini ve dolayısıyla basıncı artırır.

Düşük tansiyonun baş dönmesi ve bayılma gibi belirgin semptomları varsa ve bu semptomlar zamanla devam ediyorsa, tansiyonun sürekli düşmesinin arkasındaki nedenleri araştırmak gerekir. Tansiyondaki değişiklikler hastalıktan kaynaklanıyorsa, öncelikle nedeni çözmeden tansiyonu dengelemek mümkün değildir.

Düşük tansiyon için hızlı çözümlerden biri, kanın kalbe dönmesine yardımcı olmak için otururken veya uzanırken bacakları kaldırmaktır.

Dolaşıma yardımcı olmak ve tansiyon düşmesine karşı koymak için kot pantolon, kemer, sutyen gibi tüm dar giysilerin giyilmesi de faydalı olabilir.

Son olarak, birkaç bardak su içmek ve özellikle çok sıcaksa alnı ve başı ıslatmak yardımcı olabilir.

Genelde tansiyonda ani bir düşüş olduğunda ilk yapılan şeylerden biri şekerli su kullanmaktır. Peki, gerçekten faydalı mı?

Şeker doğrudan tansiyona etki etmez, kan şekerine etki eder. Bazı durumlarda tansiyondaki düşüş kan şekerindeki düşüşe bağlı olabilir ve şeker ve bir bardak su yardımcı olur, çünkü kan şekerini hemen yükseltirler. Ancak tansiyondaki düşüş mutlaka kan şekerinde bir düşüşten kaynaklanmaz. Bu nedenle su ve şekere başvurmak her zaman yardımcı olmaz ve akla gelmesi gereken ilk yardım değildir.

Bir fincan kahve içmek, uyarıcı etkisi nedeniyle o andaki tansiyonu artırmaya yardımcı olabilir. Bununla birlikte, etki yalnızca geçicidir. Uzun vadede veya yüksek dozlarda, kahve zıt etkiye de sahip olabilir ve tansiyonu azaltabilir.

Yeterince su içmek ve bol miktarda sudan zengin meyve ve sebze tüketmek hipotansiyona karşı büyük fayda sağlar. Bu, tansiyonda daha fazla azalma riski yaratan dehidrasyonu önler. Kabak, marul ve ıspanak gibi yeşil sebzeler gibi su ve mineral bakımından zengin besinler tavsiye edilir. Portakallar, limonlar, çilekler, kiviler ve kirazlar tavsiye edilir. Tansiyonun düşmesi durumunda en büyük yardımcılar demir, folik asit ve bağışıklığı güçlendirmeye ve vücuda daha fazla enerji vermeye yardımcı olan B12 ve C vitaminleridir.

Düşük tansiyon durumunda, onu tetikleyebilecek davranış ve durumlardan kaçınmak da önemlidir. Oturma veya yatma pozisyonundan, örneğin yataktan, kanepeden hızlı bir şekilde kalkmaktan kaçının ve aniden eğilmekten veya vücut pozisyonunu değiştirmekten kaçının. Uyurken veya dinlenirken başınızı en az 15 cm yukarıda tutmak için yastığınızın altına bir yastık daha veya ağır kitap koyun. Hafif yemekler yiyin ve yemek bittikten sonra bir süre uzanın veya oturun. Bol su için. Uzun süre oturmaktan veya ayakta durmaktan kaçının.

Özellikle akşamları ve yatmadan önce kafeinli içecekler veya sigara içmekten kaçının. Damar genişletici bir etkiye sahip oldukları için alkol almaktan kaçının. Çok yorucu fiziksel aktiviteler yapmaktan kaçının. Ter yoluyla tansiyon değerleri için önemli bir mineral olan potasyum kaybedersiniz.

Sıcak bir ortamda çok uzun süre kalmaktan kaçının, özellikle çok boğucu bir yaz günü, sıcak bir banyo veya biraz fazla uzun duş alma durumunda olduğu gibi ısıya yüksek düzeyde nem de eşlik ediyorsa uzak durun.

Düşük tansiyon tehlikeli midir?

Düşük tansiyon bir hastalık değildir ve normalin biraz altındaki değerler kalp ve damar sağlığı için iyidir. Ancak düşük tansiyon çok rahatsız edici belirtilere neden oluyorsa veya normalde daha yüksek değerlere sahip bir kişide aniden ortaya çıkıyorsa, herhangi bir araştırma için mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır.

Sıcak mevsimlerde belirtiler daha sık görülür, bu nedenle daha fazla önlem alınması gereken dönemdir. Düşük tansiyon, hamileliğin ilk aylarında çok yaygındır. Bu durumda, fetüse ve hamile kadına zarar verebilecek kazara düşme riski vardır. Hamilelik ilerledikçe, tansiyon artma eğilimindedir ve normal değerleri aşmasını önlemek için çok dikkatli olmak gerekir.