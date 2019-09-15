Dut diyip geçmeyin! Tam bir sağlık deposu

Yüksek oranda vitamin ve minerallere sahip olan dut; Protein açısından da oldukça zengindir. Dutlar Morus alba ağacının bir ürünüdür. Dut ağacının yaprakları ipek böcekleri için de zengin besinler içerir. Dut yaprakları aynı zamanda anti-enflamatuar olarak saç dökülmesine karşı ilaçlı tedavi olarak kullanılmaktadır. Şimdi, dutun faydaları nelerdir? Gelin hep birlikte öğrenelim…

DUTUN FAYDALARI

Dutun sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

Düşük Kolesterol

Dut yemek, vücudunuzdaki kötü kolesterol seviyelerini düşürmenin iyi bir yoludur ve bu da kardiyovasküler problemleri önlemede yardımcı olur

Sindirimi rahatlatır

Dutlar mideniz için bir nimettir. Diğer çeşitli meyve ve sebzelerde olduğu gibi dutlarda da bol miktarda diyet lifi bulunur. Diyet lifi dışkıyı toplayarak ve yemeğin sindirim sistemi içerisindeki hareketini hızlandırarak sindiriminizi geliştirmenize yardımcı olur. Bu kabızlık, şişkinlik ve kramp oluşumlarını azaltır.

Kan şekeri seviyelerini kontrol altına alır

Özellikle beyaz dutlar, vücudun şeker seviyelerini kontrol etmeye yardımcı olur. Beyaz dutta bulunan bazı kimyasallar tip 2 diyabet tedavisinde kullanılan ilaca benzer. Beyaz duttaki bu bileşikler, bağırsaktaki şekerleri yavaşça parçalayarak ve kana yavaşça emilmelerini sağlayarak vücudun şeker seviyelerini optimum seviyede tutmaya yardımcı olur.

Kanser riskini azaltın

Kendinizi kanserden korumak istiyorsanız, dut tam da yemeniz gereken şeydir. Dutlar, tümör hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını durdurmada ve sizi kanserden korumanıza yardımcı olan antioksidanlar ve bitki besleyiciler bakımından zengindir. Dutlar kanser hücrelerini uzak tutmaya yardımcı olan antosiyaninlerle doludur. Ayrıca anti-kanser özelliklerine sahip resveratrol içerirler. Resveratrol kanseri inhibe edici özellikleri nedeniyle kolon kanseri, cilt kanseri, prostat kanseri ve tiroid ile mücadelede yardımcı olmaktadır .

Kan dolaşımını artırır

Dutlar vücuttaki kan akışını iyileştirir, kan basıncını kontrol eder ve kanı temizler. Dutlar, demir açısından zengin oldukları için kırmızı kan hücrelerinin üretimini teşvik eder. Kan damarlarını sağlıklı tutan polifenoller ve ayrıca tansiyonu düşüren potasyum içerir.

Anemi tedavisi

Dutlar, demir açısından zengin oldukları için anemiyi tedavi etmek için harikadır. Ayrıca yorgunluk ve baş dönmesi gibi anemi semptomlarını da iyileştirir.

Kalp sağlığını korur

Dutların lifleri, antioksidanları ve flavonoid içeriği kalp sağlığını iyileştirir. Tutarlı bir kan akışını sürdürmede yardımcı olurlar, böylece kalp krizlerini ve felçleri önlerler. Dutlar, kalp için sağlıklı kabul edilen polifenoller bakımından zengindir.

Daha iyi bir görüş için

Havuç gibi dutlar da gözlerinize iyi gelir. Görüşünüzü geliştirir ve gözlerinizi retina dejenerasyonuna ve göz görme kaybına neden olan serbest radikallerden korur. Dutlar, gözlerinizi oluşturan hücrelerde oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olan zeaksantin içerir. Dutlarda bulunan karotenoidler, katarakt ve maküler dejenerasyonun önlenmesine yardımcı olur.

Bağışıklığı geliştirir

Dutlar, makrofajları içinde bulunan alkaloitler yoluyla aktive ederek bağışıklık sisteminin geliştirilmesine yardımcı olur. Makrofajlar, her zaman bağışıklık sistemini uyarır. Dutlar ayrıca bir başka bağışıklık güçlendirme elemanı olan C Vitamini içerir.

Yaşlanma karşıtı özellikler

Diğer tüm meyveler gibi dutlar da etkili yaşlanma karşıtı ajanlar olarak bilinen ve genç, parlak bir cilt yaratan antioksidanlar bakımından zengindir.

Kilo vermenize destek olur

Dutlar, zengin besin proli ve bol miktarda lifi sayesinde kolayca kilo vermenize yardımcı olabilir. Özellikle lif, iştahınızı bastırmanıza, sindirimi artırmanıza ve sizi daha uzun süre tok tutmaya katkı sağlayabilir.

DUTUN VİTAMİNLERİ

100 gram dutta aşağıdakiler bulunur:

Su: 87,68 g

Enerji: 43 kcal

Protein: 1,44 g

Toplam lipit (yağ): 0,39 g

Karbonhidrat: 9.8 g

Lif: 1.7 g

Toplam şekerler: 8.1 g

Kalsiyum: 39 mg

Demir: 1.85 mg

Magnezyum: 18 mg

Fosfor: 38 mg

Potasyum: 194 mg

Sodyum: 10 mg

Çinko: 0.12 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 36,4 mg

Tiamin: 0.03 mg

Riboflavin: 0.1 mg

Niasin: 0.62 mg

B-6 Vitamini: 0.05 mg

Folat, DFE: 6 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 1 µg

A Vitamini, İÜ : 25 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.87 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 7.8 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.03 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.04 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.21 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg