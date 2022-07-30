Künye
Kıbrıs 28
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucuyla yakalandı... Aranan bir kişi daha var!
Uyuşturucuyla yakalandı
Sahte paraya 4’er ay hapis
Sahte paraya 4’er ay hapis
Arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
Arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
5 yaşındaki çocuğunu kaçırdı!
5 yaşındaki çocuğunu kaçırdı!
Hem kaçak hem de hırsız çıktı!
Hem kaçak hem de hırsız...
Flaş Haber
Girne'de ani ölüm!
Kapat

Düz Bel (Bel kıvrımının azalması)

Uzm.Fzt.Gülay Akınsel'in köşe yazısı...

30 Temmuz 2022 Cumartesi 10:55
18 Okunma
Düz Bel (Bel kıvrımının azalması)
banner48

Merhaba sevgili okurlar.. bu hafta sizlere bel düzleşmesi olarak bilinen lomber lordoz azalmasından bahsedeceğim..

Lomber lordoz yani bel düzleşmesi genellikle sonradan meydana gelen yani kavisin ortadan kalkması ile oluşan bir rahatsızlıktır. Oluşmasının en büyük nedeni ise duruş bozukluğudur.

Sağlıklı bir omurgaya yandan bakıldığı zaman dört bölgede eğrilik görülür. Boyun ve bel bölgesinde bulunan eğrilikler içe doğru bakarken, kuyruk sokumu ve sırt bölgesinde oluşan eğrilikler ise dışa dönük olur. Bu eğrilikler sayesinde, vücudumuz desteklenirken hareket etme ve yük taşıma işlevleri de gerçekleşir.

Peki, bel düzleşmesi neden olur?

Bel düzleşmesi, bel bölgesindeki kasların uzun süre ayni pozisyonda kalması ve kas gerginliğine neden olacak bir çeşit kas spazmı gerçekleşmesine neden olur. Sonucunda da omurga bölgesinde bulunan eğrilikler giderek azalmaya başlar.

Zaman içerisinde kaslarda meydana gelen spazmın yansıması, omurgalar içindeki diske doğru ilerler. Tüm bunların birbirini etkilemesiyle birlikte bel düzleşmesi meydana gelir.

Uzun dönemde de, düzleşme ile birlikte disklerin yapılarında bozulmalar meydana gelir ve buna bağlı ileride bel fıtığına neden olur.

Nedenlerinin arasında başlıca sayılabilecekler;

Hareketsiz yaşam tarzı

Uzun süre ayni pozisyonda kalmayı gerektiren işler

Fazla kilo

Uzun süre yalnış pozisyonda oturmak

Skolyoz gibi doğuştan gelen bazı omurga hastalıkları

Kemik zayıflığı veya kemik erimesi

Uzun boylu ve zayıf olan kişiler

Tedavisi…

Bel düzleşmesinin tedavideki en önemli basamağı fizik tedavi ve rehabilitasyondur.

Öncelikle bel bölgesinde sertleşen kaslar rahatlatılmalıdır. Kişiye uygun şekilde germe,esneme ve güçlendirme egzersizi verilmelidir.

Kaslarda meydana gelen ağrıları hafifletmek için kas gevşetici ilaçlar kullanılmalıdır.

Evde yapılabilecek basit egzersiz önerileri…

Önerilen egzersizler günde 2-3 kez, 10-15 tekrarlı ve ağrı sınırında yapılması şartı ile uygulanabilir.

Bel düzleşmesi dışında, sırt kaslarınızı güçlendirerek ,dik duruş elde edebilmek ve omurgayı esnetebilmek adına tercih edebilirsiniz.

Şiddetli ağrı olması durumunda kesinlikle yapmayınız. Doktorunuza veya fizyoterapistinize danışınız..

Sağlıklı günler dilerim…

Uzm.Fzt.Gülay Akınsel

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Araştırma: Ev işleri demanstan koruyor
Araştırma: Ev işleri demanstan koruyor
Uçuşan Cisimler ve Noktalar
Uçuşan Cisimler ve Noktalar
Sirkadiyen Ritmi Düzeltmek İçin Neler Yapmak Gerekir?
Sirkadiyen Ritmi Düzeltmek İçin Neler Yapmak Gerekir?










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim