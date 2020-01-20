Düzenli çikolata tüketmek o hastalığa iyi geliyor!

Kakao ve çikolata ürünleri birçok kültürde yüzyıllardır sağlık yararları için ilaç olarak kullanılmaktadır. Bu faydaların çoğu antioksidan görevi gören, kan basıncını düşürmeye yardımcı olan ve vücuttaki belirli hormonları dengeleyen flavonoidlerden kaynaklanmaktadır. Özellikle bitter çikolata, aynı sağlık yararları sağlamayan sütlü veya beyaz çikolatadan çok daha fazla sayıda antioksidan içerir. Bu yüzden mümkün olduğunca saf olan ve yüksek miktarda kakao içeren (en az %70 oranında) çikolataları ve toz kakaoyu tercih etmelisiniz. Şimdi, çikolatanın faydaları nelerdir? Çikolata neye iyi geliyor? Gelin hep birlikte öğrenelim…

ÇİKOLATANIN FAYDALARI

Çikolatanın sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

* Çikolatada bulunan theobromine, öksürüğe neden olan vagus sinirlerindeki hareketliliği azaltır.

* Kakao çok zengin antioksidan kaynağıdır. Stres vücudu okside ettiği için, kendinizi stresli hissettiğinizde kakao yemeniz faydalı olacaktır. Bu antioksidanlar aynı zamanda yaşlanmayı ve kalp-damar hastalıklarına ve kansere yakalanmayı da önler.

* Kakaodaki polifenol flavanoid maddesi hücre yenilenmesini sağlar, hipertansiyonu düşürür ve beyin kanaması riskini azaltır. Düzenli çikolata (bitter) tüketmek, kan basıncının düzenlenmesine de yardımcı olur ve iyi kolesterolü artırır.

* Bitter çikolatada bulunan flavonaller cildi güneş hasarlarına karşı koruyabilir.

* Finlandiya’da yapılan bir araştırma, çikolatanın anne adaylarında stresi azalttığını ve bu annelerin bebeklerinin çikolata yemeyen ebeveynlerin bebeklerine göre daha sık gülümsediğini buldu.

* Flavanollerin ayrıca yaşlı insanlarda hafıza kaybını azalttığı düşünülmektedir ve siyah çikolatanın iltihap önleyici niteliklerinin; sarsıntı gibi beyin yaralanmalarının tedavisinde yararlı olduğu bulunmuştur.

* Kakao ve yeşil çayda bulunan epikateşin adı verilen bir kimyasal da beyni Alzheimer hastalığında gelişen yapışkan proteinlerin veya amiloid plaklarının oluşumuna karşı korumaya yardımcı olabilir.

* İsveç’te yapılan bir araştırma, haftada 45 gramdan fazla çikolata yemenin, kadınlar arasında inme riskinde yüzde 20’lik bir azalmaya yol açtığını buldu.