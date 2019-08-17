Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Okul stresi uyurgezerliğe davetiye çıkarıyor!
Okul stresi uyurgezerliğe davetiye çıkarıyor!
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız alerjiniz olabilir!
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız...
Sakatatın faydaları nelerdir?
Sakatatın faydaları nelerdir?
Çin dijital paraya hazır
Çin dijital paraya hazır
Samsung, Dünyanın İlk 108 MP Kamera Sensörünü Duyurdu
Son Dakika
Samsung, Dünyanın İlk 108 MP...

E-sigara alarm veriyor

ABD’nin birçok eyaletinde akciğerlerinde yaşadıkları problem nedeniyle hastaneye giden e-sigara kullanıcıları, elektronik sigara hakkındaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 14:45
E-sigara alarm veriyor

ABD’de son bir ayda, en az 6 eyalette çoğunluğu genç yetişkinlerden oluşan 50 kişinin akciğer problemleri nedeniyle hastanelere müracaat ettiği bildirildi. Bu hastaların tek ortak noktasının elektronik sigara kullanmaları olduğunu belirten sağlık yetkilileri, nefes alma güçlüğünden e-sigara ve ürünlerini sorumlu tutuyor. Söz konusu vakalar arasında e-sigaraya bağlı ölüm bulunmuyor ancak ölüme çok yaklaşan birkaç vakanın olduğu belirtiliyor. Bazı hastalar akciğerlerinde yaşadıkları problemi kalp krizine benzetirken, bazıları ise griple benzerlikler gösterdiğini ifade ediyor.

KESİK NEFES ALMA VE GÖĞÜS AĞRISI

Hastaların şikâyetleri arasında kesik kesik nefes alma, bitkinlik, göğüs ağrısı ve kusma bulunuyor. Doktorlar, hastalığı ‘vücudun yakıcı bir maddenin solunması sırasında verdiği’ tepkiye benzetiyor. ABD’nin Wisconsin eyaletinden sağlık yetkilileri temmuz ayından beri aynı şikâyetlerle gelen 15 vakayla karşılaştıklarını belirtirken New York’ta da 10 vakanın incelemeye alındığı açıklandı. ABD medyasında çıkan haberlere göre bu hastaların hangi e-sigara ürünlerini kullandığı bilinmiyor ancak solunan maddeler arasında nikotin ve esrarın ana kimyasal maddesi THC de bulunuyor. E-sigara, tütün ürünleri arasında ‘en az zararlısı’ olarak pazarlansa da ‘zararsız’ olduğuna yönelik bulgu bulunmuyor.

banner22
Anahtar Kelimeler:
E-sigara
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sırt ağrısını küçümsemeyin! Çektiğiniz çile artabilir
Sırt ağrısını küçümsemeyin! Çektiğiniz çile artabilir
Okul stresi uyurgezerliğe davetiye çıkarıyor!
Okul stresi uyurgezerliğe davetiye çıkarıyor!
Eksikliği yorgunluk ve vücut ağrısına yol açıyor!
Eksikliği yorgunluk ve vücut ağrısına yol açıyor!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim