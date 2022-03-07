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Eğer durduk yere baş dönmesi varsa…

Dünya çapında 446 milyondan fazla insana bulaşan ve 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsünün en çok mutasyona uğramış türü olan Omicron varyantı ile ilgili dikkat çekici bir uyarı bilim insanlarından geldi. Uzmanlar, Omicron varyantının öne çıkan yeni bir semptomu ile ilgili uyarıda bulundu.

07 Mart 2022 Pazartesi 16:12
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Eğer durduk yere baş dönmesi varsa…
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Nefes darlığı, baş ağrısı, sırt ve eklemlerde ağrı ve öksürük gibi semptomları olan corona virüsünün en çok mutasyona uğramış türü olan Omicron BA.2 varyantı ile ilgili endişe verici bir uyarı bilim insanı ve uzmanlardan geldi.

İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetelerinden Daily Express’te yer alan haberde, yakın zamanda corona virüsünün en çok mutasyona uğrayan türü Omicron varyantının alt türünün hızla yayıldığı belirtilirken iki yeni semptomun da sıklıkla görülmeye başlandığının altı çizildi.

Geçmişte yapılan araştırmalara göre orijinal Omicron varyantından çok daha bulaşıcı olduğu tespit edilen Omicron BA.2 tespit edilen hastalarda daha farklı semptomların oluştuğu görülüyor.

“HER 100 KİŞİDEN 2’SİNDE GÖRÜLÜYOR”

İngiltere Ulusal Sağlık Kütüphanesi’nde yapılan bir araştırma sonucunun yer aldığı haberde Omicron BA.2’nin iki semptomunun iyice yayılmaya başladığı belirtildi. Omicron vakalarında ağırlıklı olarak öksürük, burun akıntısı ve boğaz ağrısı görüldüğüne dikkat çekilirken, son dönemde vertigo veya baş dönmesi semptomlarının arttığı belirtildi.

Araştırmada, “Dünyanın farklı bölgelerinde yapılan araştırmalar, baş dönmesinin Covid-19’un ana semptomlarından biri olduğunu gösteriyor. Bu şaşırtıcı değil çünkü viral enfeksiyonda baş dönmesi sıklıkla görülür” denildi.

Daily Express’teki haberde, toplam 14 bilimsel makalenin mercek altına alındığı da belirtilirken bu araştırmalarda baş dönmesinin 141 Covid-19 hastasından 3’ünde görüldüğü kayıtlara geçti. Makalede, “Bu da yaklaşık yüzde 2.13’e geliyor. Bu araştırmaların çoğu Çin’de yapıldı” denildi.

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