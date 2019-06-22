Eklem ağrısı varsa bunlara dikkat!

Romatizmal hastalıkların (eklemler, yumuşak dokular, kalıtsal bağ dokusu hastalıkları, vaskülit ve otoimmün hastalıklardaki klinik problemler dahil) teşhis ve tedavisi ile ilgilenen Romatoloji nedir? Hangi hastalıklara bakar? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

ROMATOLOJİ NEDİR?

Romatoloji, eklemler, yumuşak dokular, otoimmün hastalıklar ve kalıtsal bağ dokusu hastalıklarıyla ilgilenen iç hastalıkları ve pediatride bir alt uzmanlık alanıdır. Vücudumuzun hareket etmesini sağlayan kaslar, kemikler, eklemler ve bu yapıları birleştiren bağlarda ağrı ve hareket kısıtlılığına, bazen de şişlik ve şekil bozukluğuna neden olan hastalıklara, genel olarak romatizma adı verilmektedir. Bir romatolog, romatizmal hastalıkların tanı, tedavisi ve tedavisinde uzmanlaşmıştır.

ROMATOLOJİ HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?

Romatizmal hastalıklar, iltihaplanma ve oto-bağışıklık koşullarıdır ve bir romatolog tarafından tedavi edilebilecek 200’den fazla hastalık vardır. Romatologların tedavi ettiği bazı hastalıklar şunlardır:

– Osteoartrit

– Romatoid artrit (RA)

– Lupus

– Spondiloartropatiler – ankilozan spondilit (AS) ve psoriatik artrit (PsA)

– Sjögren sendromu

– Gut

– Skleroderma

– Vaskülit

– Enfeksiyöz artrit

– Juvenil idiyopatik artrit

– Polimiyalji romatika

– Behçet Hastalığı

– Ailevi Akdeniz Ateşi

Romatoloji ayrıca yumuşak doku hastalıkları ile de ilişkilidir ve romatologlar bunlardan birçoğunu tedavi eder:

– Fibromiyalji

– Bel ağrısı

– Tenis veya golfçü dirseği

– Olekranon bursit

Bir romatolog kemik de dahil olmak üzere romatoloji hastalıklarını da tedavi edebilir. Bunlar:

– Fluorosis

– Osteoporoz

– Osteomalazi

– Renal osteodistrofi

– Raşitizm

Eklemleri etkileyen birçok genetik bozukluk, romatologlar tarafından da incelenebilir:

– Akondroplazi

– Ehlers-Danlos sendromu

– Aşırı uzayabilir eklemler

– Marfan sendromu