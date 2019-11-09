Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni iOS'tan bir hata daha
Yeni iOS'tan bir hata daha
Google o markayı satın aldı
Google o markayı satın aldı
Tıkalı burun uyku problemlerine yol açıyor
Tıkalı burun uyku problemlerine yol...
Aspirin depresyona iyi geliyor
Aspirin depresyona iyi geliyor
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor

El ve ayak büyümesinin sebebi akromegali hastalığı olabilir

09 Kasım 2019 Cumartesi 15:57
El ve ayak büyümesinin sebebi akromegali hastalığı olabilir

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Demet Çorapçıoğlu, kilo alma durumu olmaksızın el ve ayakların büyümesi ve büyümeye devam etmesinin akromegali hastalığına işaret edebileceğini belirterek, bu tür bir durumla karşılaşanların endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları doktoruna görünmesi gerektiğini söyledi.
Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesince bu yıl 15'incisi dün ve bugün bir otelde düzenlenen Hipofiz Sempozyumu'nda Türkiye'nin çeşitli yerlerinden çok sayıda uzmanın katılımıyla, hipofizin tomografi ve MR görüntüleri, hastalıklar ve ilaç tedavileri tartışıldı.
Prof. Dr. Çorapçıoğlu, hipofiz bezinin önemi, hipofiz hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu. 
Hipofiz bezinin burnun arkasında, kafa tabanında yer aldığını bildiren Çorapçıoğlu, bu bezin küçük olmasına rağmen çok büyük işlevleri olduğunu söyledi.
Hipofiz bezinin büyümeyi, gelişmeyi, ergenliğe girebilmeyi, ergenliğin tamamlanmasını ve kemiğin sağlıklı olabilmesini sağlamak gibi sayısız görevleri olduğunu vurgulayan Çorapçıoğlu, bunun aynı zamanda vücuttaki diğer endokrin bezlerine komut vererek onların çalışmalarını denetlediğini belirtti.
Çorapçıoğlu, hipofiz bezini "vücudun orkestra şefi" olarak tanımlayarak, hipofiz hastalığı tanısı konan ve hipofiz tümörü bulunan hastaların, üçüncü basamak endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları bilim dalı kliniklerine gitmesi gerektiğini kaydetti.
Küçük ve hipofizde çalışma kusuru yaratmayan bir tümörün büyük sorunlara yol açabileceğini ifade eden Çorapçıoğlu, "Bunun için bir kişide hipofiz hastalığından ya da hipofiz tümöründen bahsediliyorsa çocuksa çocuk endokrinolojisine, erişkinse erişkin endokrinolojisine, metabolizma hastalıkları bilim dalına üçüncü basamakta ulaşması gerekir." dedi.
AYAKKABI NUMARASI ARTIŞINA DİKKAT 
Adet düzeni normal erişkin bir kadının, yıllar sonra adetten kesilerek göğsünden süt gelmesinin sebebinin hipofiz tümörü olabileceğini belirten Çorapçıoğlu, "Çoğalma döneminde bir kadın, kendiliğinden kilo almaya başladıysa, aldığı kilo yağ şeklinde vücudunda toplanıyor, kollar bacakları ince kalıyor, vücutta erkek tipi kıllanma ortaya çıkıyorsa ve yanakları kızarıp, ensesinde yağ toplanıyorsa cushing hastası olabilir. Bu da hipofizdeki bir tümörün yaptığı bir şey. Vücutta fazla hipofizden salgılanan bir hormon, böbrek üstü bezinde fazla kortizon üretimine neden oluyor. Bu, cushing hastalığıdır, mutlaka endokrinolojiye gitmesi gerekebilir." diye konuştu.
Çorapçıoğlu, aynı şekilde erkeklik fonksiyonları normal bir erkeğin, ses incelmesi, göğüs büyümesi gibi vücut fonksiyonlarındaki bozulmanın da hipofiz bezi kaynaklı olabileceğini anlattı.
Hipofiz bezindeki bir sıkıntının saç telinden tırnağa kadar vücuttaki birçok noktaya sirayet ettiğini belirten Çorapçıoğlu, alnın, burnun genişlemesi, çenenin büyümesi, yüz hatlarının kabalaşması, sesin kalınlaşması, el ve ayakların büyümesi, eklem ve yaygın kemik ağrılarına dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi. Çorapçıoğlu, "Bir insanın herhangi bir kilo alma durumu olmaksızın elleri büyüyor, ayakkabı numarası artıyorsa ve artmaya devam ediyorsa akromegali hastalığı olabileceği için derhal endokrinoloji ve metabolizma hastalıklarına gitmesi gerekir." dedi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Akromegali HastalığıElAyaka
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elektronik sigara rahatsızlıklarının sebebi bulundu
Elektronik sigara rahatsızlıklarının sebebi bulundu
Etiketlemek otizmli çocuğa zarar veriyor
Etiketlemek otizmli çocuğa zarar veriyor
Bu yöntem sayesinde kadınların gebelik şansı artıyor
Bu yöntem sayesinde kadınların gebelik şansı artıyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim