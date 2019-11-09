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Elektronik sigara rahatsızlıklarının sebebi bulundu

09 Kasım 2019 Cumartesi 10:11
Elektronik sigara rahatsızlıklarının sebebi bulundu

ABD’de akciğer hastalığı bağlantılı en az 40 ölüme ve 2 binden fazla vakaya neden olan elektronik sigaralardaki zararlı maddenin vitamin E asetat adlı kimyasal olduğu belirlendi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, elektronik sigaralarda kullanılan kimyasal katkı maddesi tespit edildi.

CDC yetkilileri, 10 eyalette elektronik sigara bağlantılı 29 hastadan alınan örnekler üzerinde yapılan testler sonucunda vitamin E asetat maddesinin, elektronik sigara bağlantılı rahatsızlıkların sebebi olarak tespit edildiğini aktardı.

İnceleme ekibinden Dr. James Pirkle, “aşırı derecede yapışkan” bir madde şeklinde tanımladığı vitamin E asetatın, solunum yoluyla akciğerlere girdikten sonra çıkmadığını söyledi.

CDC Genel Müdür Yardımcısı Dr. Anne Schuchat da elde edilen sonucun büyük bir buluş olduğunu vurgulayarak, “Bu, diğer bileşenleri devre dışı bırakmıyor, belki birden fazla sebep var, ancak yeni bulgular önemli. Elimizde güçlü bir neden var” dedi.

Schuchat, elde edilen verilere rağmen CDC’nin, çok çeşitli kimyasalları test etmeye devam edeceğini belirtti.

CDC, tarafından en son 5 Kasım’da açıklanan verilere göre, Alaska dışında bütün eyaletlerde görülen ve elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı düşünülen vakaların sayısı 2 bin 51’i bulmuş, en az 40 kişi de hayatını kaybetmişti.

Belirtileri arasında solunum yetmezliği, bitkinlik, göğüs ağrısı ve kusma olan hastalıkla ilgili ilk vakalar nisanda rapor edilmeye başlanmıştı.

DB/TRT

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Anahtar Kelimeler:
Elektronik Sigara
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