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Elektronik sigaralar bronşit ya da astım yapıyor

09 Haziran 2019 Pazar 11:40
Elektronik sigaralar bronşit ya da astım yapıyor
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Bilim insanlarının yaptığı araştırma, elektronik sigaraların içerdiği fazla nikotin miktarı nedeniyle solunum yolu hastalıklarını tetiklediğini ortaya koydu.

ABD’deki Kansas ve Miami üniversiteleri ile Mt. Sinai Tıp Merkezi’nin önceki gün yayımladığı araştırmaya göre elektronik sigaralar da normal sigarada olduğu gibi öksürüğe neden oluyor ve akciğerlerin bağışıklığını düşürüyor.

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TÜTÜNDEN DEĞİL NİKOTİNDEN

Araştırmacılar, sigaranın zararlarının tütünden değil nikotinden kaynaklandığını belirterek, elektronik sigaralarda normal sigaradan daha fazla nikotin bulunduğuna dikkat çekti. Bilim insanları, bronş ve akciğerlerin yer aldığı solunum sisteminin fazla mukustan arındığı takdirde sağlıklı bir şekilde işlemeye devam ettiğini, normal veya elektronik sigara fark etmeksizin nikotin tüketmenin ise bunu olanaksız kıldığını ifade ediyor.

DAHA FAZLA ÖKSÜRTÜYOR

Araştırma, elektronik sigaranın daha fazla balgam ürettiğini, bunun da daha fazla öksürük, kronik bronşit ve astıma yol açtığını ortaya koyuyor. Çünkü mukusla dolu bronşitler, solunum sistemini enfeksiyonlara ve diğer hastalıklara karşı daha korunmasız hale getiriyor. Araştırma yazarlarından Dr. Matthias Salathe, “Elektronik sigaraya yeni başlayanlar, zararsız olduğunu düşünüyor ancak en iyi ihtimalle kişide kronik bronşit oluşumuna neden oluyor” diyerek elektronik sigaranın da masum olmadığını vurguluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bilim InsanlarıBronşitAstımElektronik Sigaralar
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