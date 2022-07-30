Elleriniz kuruyorsa bu bakımı uygulayın

Pamuk gibi eller için ihtiyacınız olan malzemeler: Limon ve zeytinyağı. İşte bu kadar basit! Hadi şimdi hazırlama aşamasına geçelim.
Nasıl hazırlanır?
Bir kaseye üç damla zeytinyağı damlatın ardından 1 adet limonu sıkarak kaseye ekleyin. Kabı karıştırın. İşlem tamam!
Peki bu karışım ne işe yarıyor?
Limon büyük ölçüde C vitamini içerir. C vitamini elleriniz üzerindeki lekeleri gidermek için oldukça etkilidir. Bu bakım tarifindeki zeytinyağı ise elinizdeki kuruluğu giderir ve yumuşamasına yardımcı olur. Bu bakım tarifini ihtiyacınız olduğu her an rahatlıkla uygulayabilirsiniz.