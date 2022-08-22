Elma sirkesinin tehlikeleri

Elma sirkesi, yapıldığı meyve olan elmanın aktif bileşenlerini yoğun bir şekilde içerir. Elma sirkesi iyi bir antioksidan, asetik asit ve pektin içeriğine sahiptir.

Elma sirkesi kan şekerini ve insülin üretimini düenlemenizi, yağ dokusunda trigliserit formunda şeker depolanmasını azaltmayı, yağ yakımını artırmayı, sindirim sistemini uyarmayı, kolesterol seviyelerini düzenlemeyi sağlar.

Ayrıca elma sirkesi iyi bir iştah kesicidir ve hücreleri erken yaşlanmaya karşı korur.

Elma sirkesinin olası zararları

Ancak elma sirkesini bilinçsizce ve her gün kullanırsanız işler istediğiniz gibi gitmeyebilir. Elma sirkesi bilinçsizce kullanıldığında sağlığa zararlı hale gelebilir.

İşte elma sirkesinin bilinçsiz kullanımının sağlığa zararları:

Sindirim bozukluklarına neden olur

Elma sirkesi doğal olarak asidik bir sıvıdır. Bu nedenle, çok fazla içerseniz mide ağrısına ve sindirim bozukluğuna neden olabilir. Elma sirkesi bağırsak geçişini yavaşlatır ve yediğiniz yemek saatlerce midenizde kalır. Bu, gaz ve şişkinlik ile ilgili sorunlara neden olur. Daha aşırı durumlarda hazımsızlığa, mide bulantısına ve kusmaya neden olabilir.

Kan şekeri dengesini bozar

Diyabet durumunda elma sirkesi almadan önce doktorunuzla konuşmanız iyi olacaktır. Uzmanlara göre diyabet hastası olanlar elma sirkesine dikkat etmelidir. Elma sirkesinin kan şekeri seviyelerini değiştirdiği bilinmektedir. Aşırı tüketimi kan şekeri dengesini bozabilir

Diş minesini aşındırır

Bütün sirkeler asetik asit içerir. Bu madde diş minesi üzerindeki yıkıcı etkileriyle bilinir. Uzmanlara göre, uzun süre elma sirkesi içmek diş minesinin aşınmasını hızlandırır. Dişlerinizi korumak için uzmanlar, içmeden önce her zaman suyla seyreltmesini önerir.

Boğaz ve yemek borusu yanıklarına neden olur

Elma sirkesinin pH'ı çok düşüktür, 2 ile 3 arasındadır. Bu nedenle potansiyel olarak boğazda yanıklara ve tahrişe neden olabilir. Bu, özellikle saf, yani suyla seyreltmeden içerseniz olabilir. Bazen boğazda ve yemek borusunda ağrı ve rahatsızlığa da yol açabilir.

Potasyum düzeylerini düşürür

Çok fazla elma sirkesi içerseniz bu, hipokalemiye neden olabilir. Hipokalemi, düşük kan potasyum düzeyidir. Dikkatli olunmalıdır, çünkü hipokalemi kemik yoğunluğunu ve gücünü azaltabilir. Hipokalemi durumunda kemikler daha kırılgan hale gelir ve bu nedenle kırılma riski artar.

Kilo vermek için elma sirkesi nasıl tüketilir?

Zayıflamak için elma sirkesi tek başına hiçbir şekilde etki etmez. Mutlaka sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarıyla birleştirilmelidir. Olumlu bir etki için sabahları aç karnına su ile seyreltilmiş 3 yemek kaşığı elma sirkesi, daha sonra her yemekten birkaç dakika önce tüketilebilir. Günün belirli saatlerinde, elma sirkesi vücut ve özellikle sindirim sistemi üzerinde en fazla etkiye sahip olacaktır. Yine de dikkatli olun, mideniz zayıfsa sirkeyi daha fazla seyreltmeyi düşünün. Elma sirkesi kürü 3 ila 6 ay sürdürülmelidir. İdeal olanı yılda iki kez 3 aylık kür yapmaktır.

Elma sirkesi tüketimi kilo vermenize yardımcı olabilir, ancak mucizevi bir besin değildir ve bu tüketim sadece çeşitli ve dengeli beslenmenin bir parçası olarak işe yarar. Etkili olması için düzenli fiziksel aktivite, yeterli sıvı alımı ve uygun şekilde oluşturulmuş bir diyetle birleştirilmelidir.

Zayıflatıcı elma sirkesi içeceği tarifi

Aç karnına elma sirkesi tüketmekte sorun yaşayanlardansanız, bu kolay içecek tarifini deneyebilirsiniz:

Malzemeler (1 bardak için)

- 2 yemek kaşığı elma sirkesi

- Yarım limonun suyu

- Bal

- 200 ml su

Tarif

Bu içeceği yapmak için, suyu bir tencerede ısıtarak başlayın. Dikkatli olun, su kaynamamalıdır.

Bir bardakta sıvı balı limon suyu ve elma sirkesi ile karıştırın. Daha sonra üzerine sıcak su ekleyin ve tüm malzemelerin iyice erimesi için karıştırın. Vakit kaybetmeden için.

Bu karışım, limonun yararlarını elma sirkesininkilerle birleştirir. Bal ilavesi karışımın asitliğini azaltır ve içimi daha keyifli hale getirir.