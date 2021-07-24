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EMA'dan Moderna için önemli karar

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Avrupa Birliği'nde kabul edilen ikinci koronavirüs aşısı olan Moderna için Avrupa İlaç Ajansı 12-17 yaş grubuna uygulanmasını onayladı.

24 Temmuz 2021 Cumartesi 09:48
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EMA'dan Moderna için önemli karar

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Amerikan ilaç şirketi Moderna'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 12-17 yaş aralığı için kullanımına onay verdi.

EMA'dan yapılan yazılı açıklamada, aşının söz konusu yaş aralığı için kullanımının, 18 yaş ve üstü için olduğu gibi kolun üst kısmına 4 hafta arayla iki doz şeklinde olacağı belirtildi.

Aşıya 3 bin 732 çocuğun dahil olduğu çalışma sonucunda onay verildiğinin aktarıldığı açıklamada, yaygın yan etkilerinin yetişkinlerde görülenlerle aynı olduğu; enjeksiyon yerinde ağrı ve şişlik, yorgunluk, baş ağrısı, kas ve eklem ağrısı, genişlemiş lenf düğümleri, titreme, mide bulantısı, kusma ve ateş olabileceği ifade edildi.

Yan etkilerin hafif veya orta düzeyli olacağı, birkaç gün içinde düzeleceği kaydedildi.

Moderna'nın aşısı, Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının ardından AB’de onay verilen ikinci aşı olmuştu.

EMA, Pfizer-BioNTech'in aşısının 12-15 yaş grubuna uygulanmasına da 28 Mayıs'ta onay vermişti.

KAYNAK: AA

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