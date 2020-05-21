En besleyici 20 besin!

1000 çeşit ham besin maddesini inceledikten sonra araştırmacılar, vücudun ihtiyaç duyduğu en önemli besin maddelerini sıraladı.
1. Kırmızı lahana
31 kalori (100 g) Besin puanı: 65
Vitaminler bakımından zengin bu bitkinin yabani akrabalarının Avrupa veya Akdeniz'de deniz kenarında yetişen bir bitki olduğu tahmin ediliyor.
2. Chia tohumu
486 kalori (100 g) Besin puanı: 85
Bu minik siyah tohumlar lif bakımından oldukça zengin olduğu gibi protein, linolenic asit, fenolik asit ve çeşitli vitaminler de içermektedir.
3. Kabak çekirdeği
559 kalori (100 g) Besin puanı: 84
En önemli bitki kökenli demir ve manganez kaynaklarından biridir.
4. Pazı
19 kalori (100 g) Besin puanı: 78
Sebzelere parlak renklerini veren maddeler bakımından zengin olduğu için pazınn antioksidan içeriği de yüksektir.
5. Pancar yaprağı
22 kalori (100 g) Besin puanı: 70
Şeker pancarı bitkisinin yaprağıdır. Kalsiyun, demir, K vitamin ve B grubu vitaminler (özellikle riboflavin) bakımından önemli bir bitkidir.
6. Kuru maydanoz
292 kalori (100 g) Besin puanı: 69
Baharat olarak kullanılmak üzere kurutulup öğütülen maydanoz bor, florür ve kalsiyum bakımından zengin olduğundan kemik ve diş sağlığı bakımından önemlidir.
7. Kereviz kurusu
319 kalori (100 g) Besin puanı: 68
Kurutulup yaprak haline getirilmiş kereviz, lezzetlendirici olarak kullanılır. Önemli bir vitamin, mineral ve amino asit kaynağıdır.
8. Su teresi
11 kalori (100 g) Besin puanı: 68
Akar su boylarında yetişen bu bitki mineral eksikliğini gidermede kullanılır.
9. Mandalina
53 kalori (100 g) Besin puanı: 67
Turunçgillerden şeker içeriği yüksek bu meyve, karotenoid ve A vitamin bakımından zengindir.
10. Bezelye
77 kalori (100 g) Besin puanı: 67
Bezelyede çok mitarda fosfor, magnezyum, demir, çinko, bakır ve lif vardır.
11. Yeşil soğan
27 kalori (100 g) Besin puanı: 65
Bakır, fosfor ve magnezyum bakımından zengin yeşil soğan aynı zamanda iyi bir K vitamin kaynağıdır.
12. Karahindiba yaprağı
45 kalori (100 g) Besin puanı: 64
Karahindiba yaprağı A ve C vitaminleri ile kalsiyum bakımından zengindir.
13. Pembe greyfurt
42 kalori (100 g) Besin puanı: 64
Pembe greyfurtta, karotenoid ve likopen pigmentlerinin birikmesi nedeniyle dilimleri kırmızımsı bir renk alır.
14. Badem
579 kalori (100 g) Besin puanı: 97
Mono doymamış yağ asitleri bakımından zengin olan bademin, kalp ve damar sağlığına ve diyabete iyi geldiği biliniyor.
15. Dondurulmuş ıspanak
29 kalori (100 g) Besin puanı: 64
Magnezyum, folat, A vitamini ve karotenoidler bakımından zengin olan ıspanağın dondurulmuşu tazesinden daha besleyicidir.
16. Pul biber
282 kalori (100 g) Besin puanı: 63
A, C, E vitaminleri, fenolik bileşikler ve karotenoidler bakımından zengindir.
17. Fesleğen / reyhan
23 kalori (100 g) Besin puanı: 63
Kalbi korumada etkili bir bitki olarak biliniyor. Mantara ve bakteriye karşı etkili olduğu sanılıyor.
18. Kara lahana
32 kalori (100 g) Besin puanı: 63
Ortasında yumrusu olmayan bir tür lahana.
19. Acı biber
324 kalori (100 g) Besin puanı: 62
Capsicum bitkisinin meyvesi olan acı biber, kapsaisinoid, karotenoid ve askorbik asit ve antioksidanlar bakımından zengindir.
20. Uzun saplı brokoli
22 kalori (100 g) Besin puanı: 62
Bildiğimiz brokoliden farklıdır. Sapları daha uzun, çiçek kısmı daha küçük olan bu sebze turpgillerdendir.