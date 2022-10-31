Havaların sık sık değişmesi sebebiyle hastalıklar artmaya başladı. Bazı hastalıklar ise yüksek ateşe sebebiyet veriyor.

Vücut ısısının 38 derece üstünde olması yüksek ateş olarak tanımlanır. Yüksek ateşin en belirgin nedenleri arasında ise vücuda yerleşen mikroplara karşı bağışıklık sistemimizin vermiş olduğu etkilerdir.

Bu tarz durumlarda vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna gidilmeli. Eğer vakit yoksa, evde ateş düşürmek için bazı yöntemler uygulanabilir.

Son zamanlarda hastalıkların artmasıyla vatandaşlar, "Ateş nasıl düşürülür? En etkili ateş düşürücü yöntemler nelerdir?" sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

Ateş nasıl düşürülür?

Bebeklerde ve çocuklarda yüksek ateşi düşürürken daha tedbirli olmak gerekir. Fakat yetişkinlerde yüksek ateş düşürmek daha kolaydır. En etkili ve en hızlı ateş düşürme yöntemleri arasında ılık su ile duş almak olduğunu unutmamanız gerekir. Ateşliyken üşümeniz ve sıtmalanmanız durumunda üstünüzü örtmemeli, oda sıcaklığını düşürerek ılık bir duş almalısınız. Yetişkinlerde ateş düşürmek için şu yöntemleri uygulayabilirsiniz;

Islak çorap

Özellikle de çocuklarda uygulandığında oldukça etkili olan bileklere çorap koyma yöntemi, ev içinde uygulanan ateş düşürmenin en etkili yolu kabul edilir. Yükselen ateşi düşürmek için çorapları ıslatın. Daha sonra ayak bileklerinin üzerine yerleştirin. Çoraplar kuruduğunda yeniden ıslatıp bu işlemi tekrarlayın. Çorapları çok ıslak koymanıza gerek yoktur. Islatıp suyunu sıkmak bile yeterli olacaktır. Bu yöntem bebeklerde ateş düşürme yolları arasında en çok uygulanan bir yöntemdir.

Ilık duş

En çok bilinen yöntemdir ılık su ile duş almak. Genelde yanlış uygulamalarla ciddi sorunlar meydana gelebilir. Ilık su ile duş yöntemi birden değil, yavaş yavaş uygulanmalıdır. Ateşi yükselen çocuğa veya bireye aniden duş aldırılırsa şok etkisi oluşturabilir.

Bol su için

Genellikle hasta insanların su içmeye bile mecali olmaz. Fakat vücuttaki mikropların bir an önce yok olması için, bol su tüketmek gerekir. Ateşi yükselen hastaya eğer çocuksa 1.5 litre, yetişkin ise 2-2.5 litre su vermelisiniz. Vücut hastalık döneminde mikroplarla savaştığından hücrelerin yenilenmesi için suya ihtiyaç duyar. Bu bilgi de bir köşeye not edilmeli.

Islak bez

Baş ve boyun bölgenizde sıcaklık hissettiğiniz bu dönemde yine ıslak beze ihtiyaç duyacaksınız. Ayak bileklerinize çorap koyduğunuz gibi, baş ve boyun bölgesine de ıslak mendil veya bez uygulamanızı tavsiye ederiz. Bezler kurudukça ıslatıp ateşi düşürene kadar bu işleme devam etmelisiniz.

Sıvı gıda tüketimi

Yüksek ateş durumlarında sıvı yiyeceklere ve çorbalara ağırlık verin. Özellikle de tavuk suyu ile yapılan çorbalar vücuttaki mikropları daha hızlı atacaktır.

Kalın kıyafetlerden uzak durun

Ateşi yükselen hastanın üzerini örtmeyin. Sık yaşanan bir durum olan titreme onun üşüdüğünü ifade etmez. İnce bir çarşaf ile hastayı dinlendirebilirsiniz. Eğer kalın örtüler örterseniz, hastanın ateşini düşürmek yerine daha da yükseltebilirsiniz.

Vitamin takviyesi

Bol su içeren meyveler yemeye özen gösterin. Bu dönemde karpuz, portakal, kavun, kivi, dut tercih edebilirsiniz. Kabak ve domates gibi C vitamini içeren sebzeler de yemek tercihiniz olabilir. Bol sulu gıdalar tercih edildiğinde vücut katı yiyecekleri parçalamak yerine mikroplarla savaşmak için enerji harcayacaktır. Böylece iyileşme süreciniz daha da hızlanacaktır.

Kekik ve kekik çayı

Çayınıza ilave edeceğiniz kekik hem yetişkinlerde hem de çocuklarda ateş düşürme yolları bitkisel yöntemleri arasındadır. İsterseniz çayınıza ekleyin isterseniz sıcak su ile kekiği demleyip içebilirsiniz.