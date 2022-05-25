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En ölümcül hastalığın belirtisi olabilir

Kanser konusunda çalışan araştırmacılar son yıllarda büyük başarılar elde etmiş olsa da Covid-19 pandemisi yüzünden kansere karşı savaş sekteye uğradı. Önümüzdeki yıllarda bu teşhis ve tedavilerin gecikmesi nedeniyle kanserden ölme oranlarında bir yükseliş yaşanacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar erken teşhisin artık hiç olmadığı kadar önemli olduğunun altını çiziyor. Aşırı terleme gibi kanser belirtisi olabilecek işaretler hayat kurtarmak için kritik olabilir.

25 Mayıs 2022 Çarşamba 09:34
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En ölümcül hastalığın belirtisi olabilir

Araştırmacılar kanser vakalarına karşı önemli ilerlemeler kaydetti. Ancak pandemi, kanser teşhis ve tedavilerini önemli şekilde sekteye uğrattı. Sağlık kurumları, tarama hizmetlerini hızlandırarak kanserle mücadelede ivme yakalamaya çalışıyor. Uzmanlar, semptomlarla ilgili farkındalığın artırılması gerektiğini belirtiyor. Terlemedeki değişiklikler, bir akciğer tümörünün yayıldığının temel işaretleri arasında olabilir.

EN ÖLÜMCÜL OLANI...

Akciğer kanseri, gelişmiş tedavi süreçlerine rağmen en ölümcül kanser türü olmaya devam ediyor. Cancer.org şöyle açıklıyor: “Akciğer kanseri, kanser ölümlerinin açık ara önde gelen nedenidir ve tüm kanser ölümlerinin neredeyse yüzde 25'ini oluşturur. Her yıl, kolon, meme ve prostat kanserlerinin toplamından daha fazla insan akciğer kanserinden hayatını kaybediyor."

Akciğerler bir iç organ olduğundan, dışarıdan incelenemezler ve Ulusal Kanser Araştırmaları Vakfı'na göre semptomlar ancak kanser ilerlediğinde ortaya çıkar.

AKCİĞER KANSERİNİN TEŞHİSİ ÇOK ZOR

Akciğer kanserinin teşhisi zor olduğundan ötürü vakalar çok geç tespit edilir. Hastalığın belirtileri ortaya çıkmaya başladığında, bazen içinde kan bulunan mukusun eşlik ettiği kronik, hırıltı, hırıltılı bir öksürük içerebilir.

Aşırı terleme, birçok kanser türünün bir belirtisidir ve akciğer kanseri de bunlardan biridir. Genellikle, kanserin kendisi veya hastalığın tedavisi tarafından değişen hormon seviyelerindeki belirgin değişikliklerden kaynaklanır.

Bazı kanser türlerinin hastaların neden sadece geceleri terlemesine neden olduğu açık değildir, ancak uzmanlar bunun vücudun hastalıkla savaşmasının bir yan etkisi olabileceğini varsayıyorlar.

AKCİĞER KANSERİNİN BELİRTİLERİ

Akciğer kanserlerinin en sık görülen belirtileri şunlardır;

  • Geçmeyen veya giderek kötüleşen öksürük
  • Öksürürken kan veya kanlı balgam çıkarmak
  • Derin nefes alırken, öksürürken veya gülerken kötüleşen göğüs ağrısı
  • İştahsızlık, halsizlik, yorgunluk ve kilo kaybı
  • Ses kısıklığı
  • Nefes darlığı
  • Sürekli tekrarlayan veya geçmeyen bronşit veya zatürre gibi akciğer enfeksiyonları

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