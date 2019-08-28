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En yaygın beyin hastalığı: Migren

Migren baş ağrılarının en sık nedenlerinden biri ve beyin hastalıkları arasında en yaygın olanı… Öyle ki, ülkemizde her 5 kadından ve her 10 erkekten biri migren hastası...

28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:23
En yaygın beyin hastalığı: Migren

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman, migren ve tedavisiyle ilgili son gelişmeleri şöyle anlattı:

– Mide bulantısı, günlük aktivitelerinizi etkileyen şiddetli baş ağrısı, ışık ve sese karşı rahatsızlık migrenin belirtileri olarak kabul ediliyor. Ancak yeni başlayan veya farklı nitelikte bir baş ağrısı yaşıyorsanız, ağrının şiddeti zaman içinde artıyorsa, egzersizle birlikte ortaya çıkıyorsa, belli bir huyu olmayan ve tedaviye cevap vermeyen baş ağrısı yaşıyorsanız “kırmızı bayrak”  olarak değerlendirmeli ve hemen bir nöroloji uzmanına başvurmalısınız.

Ayşe Sağduyu Kocaman

TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜ?

– Migren ağrıları çevresel faktörlerle, yiyeceklerle, stresle, hormonlarla tetiklenebiliyor. Kronik stres, anksiyete, depresyon gibi durumlar; gebelik, menopoz öncesi dönem; fazla parlak ışığa, gürültüye, hava kirliliğine ya da sıcak havaya maruz kalmak, lodoslu havalar ve atmosferik hava değişimleri şiddetli migren ağrılarının ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Bunların dışında fermente besinler, çikolata, kuruyemiş, balık, alkol, soya sosları ya da kafeinli içecekler veya yeterince sıvı almamış olmak da migren ataklarını başlatabiliyor.

– Migrenle ilgili bilinmesi gereken belki de en önemli bilgi tedavi edilebilir olduğu. Hastanın migrenle ilgili olarak bilinçlenmesi, yaşam biçimini buna göre düzenlemesi ve hem atak sırasında hem de atakları önlemek için kendisine önerilen düzenleme ve ilaç tedavilerine uyması sayesinde migren kontrol altına alınabiliyor. Ancak kronik migrenin tedavisinde en etkili yöntem ise botoks uygulamasıdır.

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Anahtar Kelimeler:
MigrenBeyin Hastalığı
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