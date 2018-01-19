Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
115147
ALTIN
163.592
DOLAR
3.8058
STERLİN
5.2839
EURO
4.6547
Burnumuz neden kurur?
Burnumuz neden kurur?
Kim Kardashian'a benzemek 12. kez ameliyat oldu!
Kim Kardashian'a benzemek 12. kez...
Şeker hastalarında gözü düzenli kontrol koruyor
Şeker hastaları dikkat!
Ergenlik 24 yaşına kadar sürebiliyor
Ergenlik yaşı 24'e çıktı!
Beslenme alışkanlığı bir ömür sürüyor
Beslenme alışkanlığı bir ömür sürüyor

Ergenlik 24 yaşına kadar sürebiliyor

Araştırmacılar ergenlik döneminin 10 yaşında başladığını 24 yaşına kadar devam edebildiğini belirtti.

19 Ocak 2018 Cuma 17:09
Ergenlik 24 yaşına kadar sürebiliyor
banner10

"The Lancet Child & Adolescent Health" dergisinde yer alan araştırmaya göre, daha önceden 19 yaşında bittiği düşünülen ergenliğin 24 yaşına kadar sürebildiği belirtildi.

Eğitim süresinin uzaması, evlilik ve çocuk sahibi olma yaşının gecikmesi nedeniyle ergenlik döneminin uzadığını ve yetişkinliğe geçişin ertelendiğini belirten araştırmacılar, ergenlik için 10-24 yaş aralığının benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

Araştırmada toplumsal kuralların ve kanunların bu yaş aralığına göre düzenlenmesi gerektiğine işaret edildi.

Çalışmada, 20 yaşından sonra beynin olgunlaşmaya devam ettiği, daha hızlı ve verimli çalıştığı ifade edildi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Burnumuz neden kurur?
Burnumuz neden kurur?
Sarı nokta hastalığına dikkat!
Sarı nokta hastalığına dikkat!
Şeker hastalarında gözü düzenli kontrol koruyor
Şeker hastalarında gözü düzenli kontrol koruyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim