Ergenlik döneminde çıkan sivilce için en iyi tedavi yöntemleri

Ergenlik döneminde cildin yağ üretimini artıran hormonal değişiklikler nedeniyle sivilceler oluşmaktadır. Bu yağ ölü cilt hücreleriyle karıştığında gözenekleri tıkar ve bakterileri içinde hapseder. Sonrasında sivilce oluşur.

Bazı gençler sadece hafif lekeler yaşarken bazılarında şiddetli sivilceler çıkar. Fiziksel ve duygusal yara izleri bırakır.

Akne 9 veya 10 yaşında başlayabilir ve yetişkinliğe kadar devm edebilir. Genellikle alında veya burun aşağısında tıkanmış gözenekler olarak başlar, iltihaplanır ve küçük şişlikler olarak başlar.

Çocuğunuzda çıkan sivilcenin ne tür bir sivilce olduğu çok önemlidir. Kist gibi görünen ve ağrıya neden olan çok sayıda sivilce ise tedaviye bir doktorla başlayın.

Ancak siyah noktalar ve beyaz noktalar da dahil olmak üzere diğer türdeki lekeler varsa reçetesiz sivilce tedavilerine başlanabilir.

Reçetesiz tedavi yöntemleri

Günde iki kez temizlik

Haftada birkaç kez peeling

Yıkadıktan sonra nemlendirici uygulamak

Gerektiğinde sivilcelere leke tedavisi uygulamak

Gün boyunca güneş kremi sürmek

Ergenlikte sivilce ile başa çıkmanın yolları

Cilt bakımı rutini oluşturun

Çocuğunuzun hali hazırla düzenli bir cilt bakımı rutini yoksa mutlaka bir cilt bakımı rutini oluşturulmalıdır.

Sivilceleri sıkmayın

Sivilce patlatmak, ciltte oluşan sorunları uzatacaktır. Bu durum enfeksiyona ve yara izlerine yol açabilir.

Aktiviteden sonra duş alın

İyi hijyen alışkanlıkları cilt problemlerini önleyebilir. Bu yüzden antrenmanlardan sonra mutlaka yıkanması gerekir. Ter, yağ üretimini tetikleyebilir ve gözenekleri tıkayabilir. Bu da yüz sivilcelerine sebep olur.

Her şeyi temiz tutun

Bakteriler, cep telefonları, yastık kılıfları, makyaj fırçaları gibi birçok eşyada pusuda bekliyor. Bakterileri en aza indirmek ve cildi güvende tutmak için eşyalarınızı düzenli olarak temizleyin.

Stres yönetimi

Stres ve kaygı, vücudunuzun kortizol üretimini tetikler, bu da vücudunuzun daha fazla sebum üretmesine neden olabilir, bu da gözenekleri tıkayabilir ve akneye yol açabilir. İyi stres yönetimi, daha temiz bir cilde sebep olur.