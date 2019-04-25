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Erkek beyni kutucuklardan kadın beyni alanlardan oluşuyor

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gamze Tanrıöver, erkek beyninin kutucuklardan kadın beyninin ise alanlardan oluştuğunu söyledi.

25 Nisan 2019 Perşembe 16:04
Erkek beyni kutucuklardan kadın beyni alanlardan oluşuyor
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Prof. Dr. Tanrıöver, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen 24. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi'nde "Her beyin hayata kadın beyni olarak başlar" konulu sunum gerçekleştirdi.

Erkeklerin beyninin sol kısmının kadınlara göre daha gelişmiş olduğunu anlatan Tanrıöver, beynin sol kısmının matematiksel zekayı yansıttığını sağ kısmının ise duygusal zekayı gösterdiğini belirtti.

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Kadın beyninin sağ ve sol kısımlarının gelişme oranının dengede olduğunu dile getiren Tanrıöver, kadınların duygusal zekasının erkeklere göre daha gelişmiş olduğunu ifade etti.

Kadınların erkeklere göre daha detaycı olduğunu ve beyninin sağ ve sol kısımlarını aynı anda çalıştırdığını vurgulayan Tanrıöver, şöyle devam etti:

"Erkek beyni kutucuklardan oluşur ve bu kutucukların hiçbiri birbiriyle temas etmiyor. Hepsi farklı. Bir erkek konuşmaya başladığı zaman sadece bir kutucuğunu kullanıyor ve diğer kutucuklara hiç temas etmiyor. Bazı kutucuklar büyük. Örneğin benim eşimde kocaman bir futbol kutucuğu var. Erkeklerin iş kutucuğu ayrı, para kutucuğu ayrı, aşk kutucuğu ayrı. Buna karşılık kadınların da beynindeki farklı yerler var ama kadınlarda kutucuklar yok. Kadınlarda alanlar var. Bu alanlar tel örgüyle bağlı. Bildiğiniz bir network. İş alanı, ev alanı, para alanı, çocuk alanı gibi her alan birbiriyle bağlı. Kadın beyninde tüm alanlar birbiriyle kontak halinde.

Erkekler hiçbir şey düşünmeden saatlerce oturabilirken biz kadınların bir şey düşünmeden durduğu bir an yok. Kadın beyni hiç durmuyor. Erkekler bir işi beynindeki sadece bir düğmeyle yaparken kadınlar onlarca düğme kullanarak yapıyor. Aslında belki de işimizi zorlaştırıyoruz. Bir erkek ve kadına 'Bir şey içmeye gidelim mi?' sorusunu sorduğumuzda erkeğin vereceği cevap bellidir. İçeceği şeyi düşünür ve cevabını verir. Aynı şey bir kadın için hangi elbiseyi giyeceğinden hangi ayakkabı giyeceğine ne renk giyeceğine kadar birçok düşünceyle karşılaşır. Bunları düşünmekten kadınlar gittiği yerde ne içeceğini düşünemez. Kadınlar o kadar çok detaylandırıyor ki kendini yoruyor."

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Anahtar Kelimeler:
Erkek Beyni
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