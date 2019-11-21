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Erkekler için 13 yıl etkili doğum kontrol yöntemi geliştirildi
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Erkekler için 13 yıl etkili doğum kontrol yöntemi geliştirildi

Erkekler için geliştirilen yeni bir doğum kontrol yöntemi Hindistan’da tanıtıldı. Yan etkisi bulunmayan ve 13 yıl etkili olan ilacın 6 ay sonra piyasaya çıkacağı belirtildi.

21 Kasım 2019 Perşembe 11:19
Erkekler için 13 yıl etkili doğum kontrol yöntemi geliştirildi

Hindistan Medikal Araştırmalar Konseyi, erkekler için ilk doğum kontrol yöntemini bulduklarını açıkladı. Şimdiye kadar 300 katılımcı üzerinde denenen ve 6 ay içinde piyasaya sürülmesi beklenen ilaç, genel anestezi altında kasıktan yerleştiriliyor.

Testisteki spermlerin penise akışını bloke eden ilaç 13 yıl koruma sağlıyor.

Araştırmacılar, yöntemin henüz gözle görülür bir yan etkisine rastlanmadığını bildirdi. 

25 YILLIK ÇALIŞMA

Araştırmacı Dr. RS Sharma, 25 yıldır üzerinde çalıştığı ilaç için, "İlaç hazır sadece ruhsat onayı almayı bekliyoruz" dedi.

"DÜNYANIN İLK ERKEK DOĞUM KONTROL YÖNTEMİ"

ABD’de daha önce erkekler için geliştirilen doğum kontrol yöntemleri denendiğine dikkat çeken Dr. RS Sharma, "Çalışmalar durduruldu çünkü yan etkileri erkekler için kabul edilemezdi" diye konuştu. 

Sharma'ya göre ilaç dünyanın ilk erkek doğum kontrol yöntemi olarak adlandırılabilir. 

Birleşmiş Milletler tarafından 2015’te yayımlanan bir rapora göre, dünya genelinde doğum kontrolünde erkekler aktif bir rol almaya yanaşmıyor.

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Son Güncelleme: 21.11.2019 11:21
Anahtar Kelimeler:
SağlıkHaberDoğum Kontrol
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