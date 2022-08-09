Erkekler, kadınlardan daha fazla kansere yakalanıyor!

Uzmanlar, erkeklerin daha yüksek kanser oranlarının arkasında içki ve sigara içme alışkanlıkları olduğunu düşünüyordu. Ancak yapılan yeni bir çalışma; biyolojilerinin erkekleri hastalığa karşı daha savunmasız hale getirdiğini öne sürüyor.

Yüksek alkol ve tütün tüketiminin kanser türleri ile bağlantılı olduğu bilinen bir gerçek. Erkeklerin bu ürünleri daha fazla tükettiğinden ötürü daha çok kansere yakalandıkları düşünülüyordu. Ancak, kansere yakalanma nedenlerinin biyolojik farklılıklar olduğu ortaya çıktı. Araştırmacılar, bu farklılıkları anlamanın önleme ve tedaviyi iyileştirmeye yardımcı olabileceğini söylüyor.

15 YIL SÜREN ÇALIŞMA

300.000 orta yaşlı ve yaşlı Amerikalı erkeğin incelendiği çalışmada; erkekler, yaşam tarzı faktörleri göz ardı edildiğinde bile, kadınlara kıyasla hastalığa yakalanma olasılığının iki katından fazla çıktı.

Ulusal Kanser Enstitüsünde epidemiyolog olan baş araştırmacı Dr. Sarah Jackson, “Bu, kadın ve erkek arasında kansere yatkınlığı etkileyen içsel biyolojik farklılıklar olduğunu gösteriyor” dedi. Araştırmacılar, genler, hormonlar ve bağışıklık sistemindeki farklılıkların hepsinin bir rol oynadığını öne sürdü.