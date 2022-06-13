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Erkeklerde 4 kat daha fazla görülüyor

Bazı hastalıklara bağlı olarak ani ölümler gerçekleşebiliyor. Ani ölen insanların birçoğu hasta olduğunu bilmeden hayatını kaybediyor. Ani hastalıklara neden olanlar arasında bulunan kalp hastalıkları kadınlara oranla erkeklerde 4 kat daha fazla görülüyor. Kalp hastalıkları nedeniyle gerçekleşen ölüm oranlarını düşürmek için düzenli olarak doktora gitmek gerekiyor.

13 Haziran 2022 Pazartesi 11:28
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Erkeklerde 4 kat daha fazla görülüyor
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Kalp hastalıkları en sık yaşanan hastalıklar arasında üst sırada yer alıyor. Yaşam alışkanlıklarının, çeşitli hastalıkların, genetik faktörlerin neden olduğu kalp hastalıklarına sahip ama haberi olmayan birçok insan bulunuyor. Prof. Dr. Hamza Duygu, kalp hastalıkları kaynaklı ani ölümlerin erkeklerde kadınlara oranla 3-4 kat daha fazla görüldüğünü, hatta bu oranın 45-60 yaş arasında 7 kata kadar çıktığını ifade etti.

KALP RAHATSIZLIKLARI OLANLAR SICAKLIKTA ÖNLEM ALMALI

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Son yıllarda, tanısı konulmuş hiçbir hastalığı bulunmayan kişilerde görülen ani ölümlerin sıklığı hızla artıyor. Prof. Dr. Hamza Duygu, bu tip ani ölümlerin en önemli nedeninin kalp hastalıkları olduğuna vurgu yaparak, özellikle yaz sıcaklarının arttığı bu dönemde muhtemel kalp rahatsızlıklarına karşı gerekli önlemlerin alınması konusunda uyardı.

ÖLÜM 1 VEYA 2 SAAT İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞİYOR

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Ölümcül hastalığı bulunmayan kişilerde, beklenmedik şekilde ve şikayetlerin başlamasının kısa bir süre ardından kalp durmasına bağlı olarak oluşan ölümler “Ani Kardiyak Ölüm” olarak tanımlanıyor. Prof. Dr. Hamza Duygu, bu durumun sıklıkla öldürücü ritim bozukluklarının ortaya çıkmasıyla gerçekleştiğini belirterek, ölümün en az 1 veya 2 saat içerisinde gerçekleşmesinin nedeninin genellikle aritmi sorununa bağlı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Duygu, uzun saatler içerisinde oluşan ölümlerde ise kalp fonksiyonunun bozulduğuna ve kalpte pompa yetersizliğinin yaşandığına dikkat çekti.

ERKEN TANI İLE ANİ KALP ÖLÜMLERİ ÖNLENEBİLİR

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Prof. Dr. Hamza Duygu, özellikle ailesinde, ani kalp durması nedeniyle ölüm vakası görülen kişilerin en kısa zamanda mutlaka tam donanımlı bir kalp merkezine başvurması gerektiğini hatırlattı. Yaptıkları iş nedeniyle büyük sorumluluk taşıyan pilot, şoför, emniyet görevlisi ve sporcuların düzenli olarak ayrıntılı kalp sağlığı tarama programından geçmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Hamza Duygu, kalp damar tıkanıklığı, aort damarda genişleme, ritim bozukluğu, kalp yetmezliği, doğuştan kalp hastalığı gibi ani ölüme eğilim oluşturan durumların saptanarak, erken tanı ile ani kalp ölümünün önlenebileceğini ifade etti.

SAĞLIKLI GENÇ BİREYLERDE DE ANİ ÖLÜM YAŞANABİLİR

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Prof. Dr. Hamza Duygu “Sağlık açısından düzenli kontrolleri yaptırarak, bazı olayları önlemek mümkündür. Nadir görülen ailesel geçişli genetik hastalıklar, sağlıklı genç bireylerde ani ölüme neden olabilmektedir. Bu açıdan yüksek riskli hastalar çeşitli tanısal yöntemlerle saptanabilmektedir. Özellikle yakın akrabalarını beklenmedik ani ölümlerle kaybedenlerin bir kardiyoloji merkezinde değerlendirilmeleri büyük önem arz etmektedir.” dedi.

Ani kardiyak ölüm riskini artıran durumlar:

  • Kalp damar tıkanıklıkları ve buna bağlı kalp krizleri
  • Aort damar yırtılması
  • Akciğer embolisi
  • Kalp yetersizliği, doğuştan kalp kası hastalıkları
  • Kalp kapak hastalıkları
  • Kalp kası iltihabı
  • Doğumsal kalp hastalıkları
  • Toksik madde kullanımı

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