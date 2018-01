Erkeklerde kısırlığı tetikleyebilen 3 alışkanlık

Sperm sayısındaki düşüklüğün kesin sebebi bilinmese de günümüze hakim olan endüstriyel yaşamın bu konuda etkili olduğu düşünülüyor. Yoğun stres, kimyasallar, çevresel toksinler, besin kirliliği gibi faktörlerin üreme problemlerini tetikleyebildiğini belirten Bahçeci Sağlık Grubu Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Ege Can Şerefoğlu; “Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir çalışma gündelik yaşamda sıklıkla kullandığımız basit ağrı kesicilerin bile spermler üzerinde olumsuz etkileri olduğunu gösterdi” diyerek günlük yaşam tarzımıza dair pek çok faktörün erkek kaynaklı kısırlığa neden olabileceğinin altını çizdi.

BEYAZ ET VE KIRMIZI ET TÜKETENLER KARŞILAŞTIRILDI

Yüksek stres, yanlış beslenme ve az hareket edilen bir yaşam tarzı ile erkeklerin üreme sağlığı olumsuz yönde etkilenmektedir. Günlük hayatımızdaki birçok alışkanlık spermleri etkileyerek çocuk sahibi olmayı engelleyebilmektedir. Beslenme ve üreme sağlığı arasında kurulan bilimsel köprüler son yıllarda ortaya konulan araştırmalarla farklı bir boyuta ulaşmıştır diyen Doç. Dr. Ege Can Şerefoğlu; “ Yapılan çalışmalar ile işlenmiş kırmızı et tüketiminin spermler üzerinde olumsuz etkileri olabileceği saptanmıştır. Beyaz et tüketen erkeklerin, kırmızı et tüketenlere göre %13 daha az kısırlık problemi yaşadığını gösteren bilimsel çalışmalar mevcuttur. Bunun yanı sıra alkollü içecekler de erkeklik hormonu olan testosteron seviyelerinde azalmaya yol açarak sperm sayısını ve kalitesini azaltmaktadır.” şeklinde konuştu.

CEP TELEFONU UYARISI

Günlük hayatta sıklıkla kullanılan ve neredeyse bağımlılık haline gelen cep telefonları üreme sağlığını tehdit etmektedir. Cep telefonlarının yaydığı termal etki ile vücut tarafından yutulan elektromanyetik enerjinin ısıya dönüşmesi ve buna bağlı olarak vücut sıcaklığının artması hormon bozukluğu ile birlikte kısırlığa neden olmaktadır. Özellikle vücuda yakın yerde tutulan cep telefonlarının yaydığı ısı ve elektromanyetik aktivitenin testislerin sperm üretimini bozabileceğini ileri süren Doç. Dr. Ege Can Şerefoğlu; günde 4 saatten fazla cep telefonu kullanan erkeklerin sperm sayısının, sperm kalitesinin, canlılık ve hareketliliğinin son derece olumsuz etkilendiğinin altını çizdi. Bu etkilerden maksimum seviyede uzak durabilmek için çeşitli önerilerde bulunan Doç. Dr. Şerefoğlu, “Mümkün olduğunca cep telefonu konuşmaları kısa tutulmalı, telefona koruma sağlayan kılıflar kullanılmalı, uyku alanlarında cep telefonu bulundurulmamalı” dedi.

AZ UYUYAN ERKEKLERİN BABA OLMA ŞANSI DÜŞÜYOR

Son yıllarda özellikle şehir hayatında birçok insanın sıkıntısı haline gelen uyku yoksunluğu sadece uykusuzluğu değil beraberinde birçok sorunu getiriyor. Günlük testesteron salınımının büyük bir kısmı uyku esnasında gerçekleşmekte ve yeterli uyumayan erkeğin üreme kapasitesinde azalmalar ortaya çıkmaktadır. Doç. Dr. Ege Can Şerefoğlu; “Günde 6 saatten daha az uyuyan erkeklerin kısırlık problemi ile karşılaştığı, yeterli uyumayan erkeğin üreme kapasitesinin azaldığı saptanmaktadır. Çocuk sahibi olmak isteyen erkeklerin uyku problemlerini çözerek yeterli süreyle uyku halinde olmaları önerilmektedir” dedi.

HAMAM VE SAUNADAKİ TEHLİKE

Kaliforniya Üniversitesinde yapılan bir bilimsel çalışma hamam ve saunaların testislerdeki ısıyı arttırarak sperm üretiminde bozulmaya yol açabileceğini göstermekte. Sperm üretiminde büyük bir rolü olan testisler kişilerin yaşam tarzından dolayı zarar görebilmekte ve çocuk sahibi olma şansını düşürmektedir. Doç. Dr. Ege Can Şerefoğlu; araba koltuklarındaki ısıtıcıların da benzer bir etki ile çocuk sahibi olmayı güçleştirebileceğini belirtilerek sonuç olarak bebek hayali kuran çiftlerde erkeklerin sağlıklı bir yaşam tarzı belirlemeleri ve spermlerine zarar verecek alışkanlıklardan uzak durmaları gereğini ifade etti.