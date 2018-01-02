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Erkeklerde meme büyümesine dikkat

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Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Esra Çelik, erkeklerde meme büyümesine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

02 Ocak 2018 Salı 16:08
Erkeklerde meme büyümesine dikkat
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Op. Dr. Esra Çelik, “Jinekomasti, erkek memesinin ailesel veya hormonal sebeplerle büyümesidir. En sık hormonal bozukluklar sebebiyle olmakla beraber, hormon üreten tümörler, alkol kullanımı, uyuşturucu kullanımı, çeşitli ilaçlar sebebiyle de oluşabilir. Ergenlik dönemindeki erkek çocuklarının bir çoğunda bu şikayetler mevcuttur. Ancak büyük bir kısmında birkaç sene içinde kaybolur. Kaybolmuyorsa bu hastalar ameliyata adaydırlar” diye konuştu.

Jinekomastinin; sadece yağ dokusunun, sadece meme dokusunun veya her ikisinin artışı ile karakterize olduğunu anlatan Op. Dr. Esra Çelik, “Jinekomasti, hormonal değişikliklere bağlı olarak, en sık 13-16 yaşlarındaki (ergenlikteki) erkek çocuklarında görülür ve genç erkeklerin yüzde 90'ında bu durum kendiliğinden ortalama bir yıl (3 ay-3 sene) içinde geçer. Gerilemeyen durumlarda kalıcı jinekomasti olarak genç erkeklerde devam eder. Ergenlikteki jinekomasti hastanın kendisi veya ebeveynleri tarafından fark edilir, memede hassasiyet, ağrı ve büyüklük vardır. Çocuk hekimi ve/veya endokrinoloji uzmanı çocuk ve aileye yardımcı olur. Burada çocuk/genç erkeğin ciddi sıkıntıları vardır; giyindiği zaman giysiden meme büyüklüğü ve meme uçları belli olur. Çoğu genç, büyük memeler nedeni ile denize dahi girmekten çekinmektedir. Sosyal ilişkilerde önemli psikolojik sorunlar yaşanabilir. Bekleme sürecinde memelerde ağrı, hassasiyet ve ciddi psikolojik sorunlar olduğu takdirde ilaç desteğine başvurulabilir” diye konuştu.

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