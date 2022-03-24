Erkeklerde saç dökülmesi nasıl durdurulur?

Erkeklerde saç dökülmesi ağırlıklı olarak genetik bir durumdur. Bunun yanında ise hormonlar ve çevresel faktörlerinde büyük etkisi vardır. Yapılan araştırmalar covid-19 stresinin ve bu virüsün saçlara olumsuz etki ettiğini göstermektedir.