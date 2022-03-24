Künye
Kıbrıs 13
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hayalleri suya düştü!
Hayalleri suya düştü!
Yumruklar havada uçuştu!
Yumruklar havada uçuştu!
Artemis Papasavvas'a hapis cezası!
Artemis Papasavvas'a hapis cezası!
Antalya'dan tekneyle kaçak geldiler
Antalya'dan tekneyle kaçak geldiler
Zanlı cezaevine gönderildi
Zanlı cezaevine gönderildi

Erkeklerde saç dökülmesi nasıl durdurulur?

Erkeklerde saç dökülmesi ağırlıklı olarak genetik bir durumdur. Bunun yanında ise hormonlar ve çevresel faktörlerinde büyük etkisi vardır. Yapılan araştırmalar covid-19 stresinin ve bu virüsün saçlara olumsuz etki ettiğini göstermektedir.

24 Mart 2022 Perşembe 10:39
97 Okunma
Erkeklerde saç dökülmesi nasıl durdurulur?
banner108

Erkeklerde Özellikle tepe bölgesinde seyrekleşmeye başlayan saçlar önlem alınmadığı takdirde zamanla kalıcı saç kayıplarına yani kelliğe sebep olabilir. Peki saç dökülmesini durdurmak ve yeni saç kökü oluşumunun durdurmak için ne yapılmalıdır? Güzellik Uzmanı ve Holistik Tıp Sağlık Koçu Sevil Tuzluca konu hakkında bilgiler verdi.

SAÇ DÖKÜLMESİNİN SEBEBİ TESPİT EDİLMELİ

Öncelikle saç dökülmesinin temel sebebini bularak, bu duruma sebep olan sorunu çözmek gerekir.

Sonra kişiye özel bir saç tedavisi uygulamak gerekir. Aynı anda kişinin evde kullandığı şampuanlarında, medikal ürünler olması sağlanır.

Klinik tedavilerinin yanında kişilerin ev devam ürünleri ile bu durumu desteklemeleri gerekmektedir.

KİŞİYE ÖZEL SAÇ DÖKÜLME TEDAVİLERİNDE NELER YAPILIR?

  • Öncelikle kişinin saç dökülme sebebi tespit edilerek bu sorunu çözecek uygun bir bakım protokolü oluşturulur
  • İlk aşama dökülmeyi durdurmak için saç köklerinin yeterince beslenemeyerek dökülmeye sebep olduğu durumu çözmektir. Saçın beslenmesini büyümesini sağlayan vitaminler saç diplerine çeşitli yöntemlerle gönderilir.
  • Bu bakımlar sonrasında kişinin saç dökülmesi durur ve yeni saç kökü oluşmaya başlar.
  • Aynı zamanda mevcut saç tellerinde %10-%15 hacimlenme gözlemlenir
  • Kişi evde medikal şampuanı ile bu tedavi/bakım sürecini destekler
  • Ortalama 6 hafta süren bakımlar sonunda gözle görülür sonuçlar yaşamak mümkündür.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İlginç araştırma: Erkekler daha mı zeki, yoksa öyle mi sanıyorlar?
İlginç araştırma: Erkekler daha mı zeki, yoksa öyle mi sanıyorlar?
Moderna'nın çocuklar için ürettiği Covid-19 aşısı Omicron'a karşı ne kadar etkili?
Moderna'nın çocuklar için ürettiği Covid-19 aşısı Omicron'a karşı ne kadar etkili?
Araştırma: Covid-19 geçirenlerin diyabet riski yükseliyor
Araştırma: Covid-19 geçirenlerin diyabet riski yükseliyor










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim