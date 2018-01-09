Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
115220
ALTIN
159.005
DOLAR
3.7607
STERLİN
5.0879
EURO
4.4870
Erkeklere kötü haber!
Erkeklere kötü haber!
‘Sezeryanla doğan bebek hayata 1-0 yenik başlıyor’ 
‘Sezeryanla doğan bebek hayata 1-0...
Işık hızında internet gerçek oluyor!
Işık hızında internet gerçek oluyor!
Göz seyirmesini önlemek için...
Göz seyirmesini önlemek için...
En çok kağıt parayla bulaşıyor
En çok kağıt parayla bulaşıyor

Erkeklere kötü haber!

İş hayatınızda sürekli takım elbise giymek ve kravat takmak zorundaysanız, size kötü bir haberimiz var. Sıkı bağlanan kravatlar baş ağrısı, damar sertliği, kireçlenme, gırtlak kanseri gibi birçok hastalığa yol açıyor...

09 Ocak 2018 Salı 14:08
Erkeklere kötü haber!
banner10

Günün en az 8 saatini geçirdiğimiz kapalı ortamdaki iş yerleri çalışanlar için ciddi bir stres kaynağı. Erkeklerin takım elbise ve kravat giymesinin zorunlu olması ise mevcut stresi artıran bir faktör. Özellikle sıkı bağlanan kravatlar, erkeklerde baş ağrısı ve konsantrasyon eksikliğine neden oluyor. Gün boyu gevşetilmeden kullanılan kravatlar, önemli beyin ve boyun problemlerini beraberinde getiriyor.

SIKI KRAVAT BAĞLAMAK GIRTLAK KANSERİNİN HABERCİSİ Mİ?

Vücudumuzdan beyne kan pompalayan damarların verimini azaltarak kan akışını yavaşlatan sıkı kravat; baş ağrısı, baş dönmesi, konsantrasyon eksikliği, dengesizlik, damar sertliği ve hatta gırtlak kanseri gibi ciddi rahatsızlıklara yol açabilir. Uzun yıllar kullanılan sıkı kravatlar, boyundaki şah damarlarında kireçlenme ve damar sertliğine neden olabilir. Bu durum, özellikle 70 yaş ve üstü kişilerde felç riski olarak karşımıza çıkabilir.

SIKI KRAVAT BAĞLAMAK STRESİ ARTIRIYOR

Stresi artıran sıkı kravat bağlamak, kişide çabuk sinirlenme ve hoşgörü kaybına neden olabilir. Böyle kişiler de kapalı ortamlarda fazla duramaz. Kravatın boyun bölgesinde baskı oluşturur ve gırtlak kanserini de tetikleyen kronik irritasyona neden olabilir. Ciddi rahatsızlıkları önlemek için kravatın düğüm bölgesi gevşek ve gırtlağa baskı yapmayacak şekilde kullanılması gerekir.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Sezeryanla doğan bebek hayata 1-0 yenik başlıyor’ 
‘Sezeryanla doğan bebek hayata 1-0 yenik başlıyor’ 
Gereksiz antibiyotiğin önüne geçecek çalışma
Gereksiz antibiyotiğin önüne geçecek çalışma
Obezite ile genetik mutasyon bağlantılıymış!
Obezite ile genetik mutasyon bağlantılıymış!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim