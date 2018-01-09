Erkeklere kötü haber!

Günün en az 8 saatini geçirdiğimiz kapalı ortamdaki iş yerleri çalışanlar için ciddi bir stres kaynağı. Erkeklerin takım elbise ve kravat giymesinin zorunlu olması ise mevcut stresi artıran bir faktör. Özellikle sıkı bağlanan kravatlar, erkeklerde baş ağrısı ve konsantrasyon eksikliğine neden oluyor. Gün boyu gevşetilmeden kullanılan kravatlar, önemli beyin ve boyun problemlerini beraberinde getiriyor.

SIKI KRAVAT BAĞLAMAK GIRTLAK KANSERİNİN HABERCİSİ Mİ?

Vücudumuzdan beyne kan pompalayan damarların verimini azaltarak kan akışını yavaşlatan sıkı kravat; baş ağrısı, baş dönmesi, konsantrasyon eksikliği, dengesizlik, damar sertliği ve hatta gırtlak kanseri gibi ciddi rahatsızlıklara yol açabilir. Uzun yıllar kullanılan sıkı kravatlar, boyundaki şah damarlarında kireçlenme ve damar sertliğine neden olabilir. Bu durum, özellikle 70 yaş ve üstü kişilerde felç riski olarak karşımıza çıkabilir.

SIKI KRAVAT BAĞLAMAK STRESİ ARTIRIYOR

Stresi artıran sıkı kravat bağlamak, kişide çabuk sinirlenme ve hoşgörü kaybına neden olabilir. Böyle kişiler de kapalı ortamlarda fazla duramaz. Kravatın boyun bölgesinde baskı oluşturur ve gırtlak kanserini de tetikleyen kronik irritasyona neden olabilir. Ciddi rahatsızlıkları önlemek için kravatın düğüm bölgesi gevşek ve gırtlağa baskı yapmayacak şekilde kullanılması gerekir.