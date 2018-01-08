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Erkekleri baştan çıkaran hareketler

Basit, sıradan hareketler sandığınızın ötesinde baştan çıkarıcı etkiye sahiptir...

08 Ocak 2018 Pazartesi 13:23
Erkekleri baştan çıkaran hareketler
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Basit, sıradan hareketler sandığınızın ötesinde baştan çıkarıcı etkiye sahiptir.

Gülümseyin

Gülümseyin, sıcak bir gülümsemenin açamayacağı kapı yoktur. Şehvetle şefkat arasındaki çizgiyi silen ilk hamle bir tebessümdür.

Masumiyetinizi koruyun

Ne kadar seksi olduğunuza, ne kadar ateşli olduğunuza vurgu yapmanız erkekleri korkutur ve sizden uzaklaştırır. Bırakın bazı şeyleri hiç bilmediğinizi düşünsün.

Küçük dokunuşlar

Küçük dokunuşlar sandığınızdan daha fazla etkilidir. Yan yana otururken dizlerinizin değmesine izin verin. Konuşurken parmak uçlarınızla ellerine, dizine dokunun.

Dekolteniz hafif aralansın

Hareket ettikçe kendiliğinden aralanan hafif dekolteler, derin dekoltelerden daha fazla adrenalin pompalar. Hafif eğilin, biraz hareket edin, gerisi onun hayal gücüne kalmış.

Bakışlarınızı yüzünde gezdirin

Sürekli gözlerinin içine bakarak değil, bakışlarınızı yüzünde gezdirerek konuşun, özellikle de arada bir dudaklarına bakın!

Kalabalık bir yerdeyken ne istediğinizi söyleyin

Restoranda yemek yerken, birlikte yürürüken, tamamen günlük sıradan şeyleri konuşurken mahrem saatlerinizde size ne yapmasını istediğinizi söyleyin ve konuşmanıza kaldığınız yerden devam edin.

Çamaşırlarınızı giyinikken çıkarın

İç çamaşırlarınızı giysileriniz üzerinizdeyken çıkarın. Bununla rekabet edebilecek baştan çıkarıcı hareket pek azdır.

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